Arnaque sur Vinted : "ton compte a été bloqué", pourquoi ?

Des messages annonçant le blocage de plusieurs comptes Vinted a été envoyé à de nombreux utilisateurs, après la découverte d'une arnaque sur la plateforme. Faut-il s'en inquiéter ?

[Mise à jour le 24 mars à 11h49] "Euh, il n'y a que moi qui ai ça ?" s'interroge une internaute sur Twitter en diffusant une capture d'écran de son compte Vinted. Sur la capture d'écran qui accompagne sa question, un message de la plateforme : "Ton compte a été bloqué. La sécurité de ton compte a été compromise. Pour cette raison, nous avons bloqué ton compte temporairement." De nombreux autres messages du même type ont été relayés sur les réseaux sociaux. Il ne s'agit pas d'un bug du site ou d'un non-respect des conditions d'utilisations de Vinted mais bien d'un blocage préventif en raison... d'une arnaque en cours.

Car qu'elle ne fut pas la (mauvaise) surprise de centaines d'utilisateurs de Vinted, ces derniers jours : leur porte-monnaie qu'ils possèdent la plateforme de vente en ligne de vêtements a tout simplement été vidé. Envolés en un claquement de doigt les dizaines ou centaines d'euros obtenus après avoir cédé des affaires à d'autres personnes, via un transaction sécurisée, directement sur internet. L'information a été révélée par Le Parisien, à la suite de plusieurs témoignages découverts sur le forum de la plateforme, également reçus par l'animatrice d'un compte Instagram qui recense "les pépites de Vinted", elle-même ex-employée de la société.

Vinted annonce une indemnisation

Quel est le montant du préjudice ? Impossible de le savoir. L'entreprise se mure dans le silence. Des milliers d'euros ? C'est certain, tant des témoignages avancent des pertes importantes (800€ pour une utilisatrice). Surtout, ils sont plusieurs centaines à avoir été victimes de l'arnaque. L'argent serait parti en Allemagne, au Luxembourg ou encore en Irlande au regard des premiers caractères des comptes bancaires destinataires des virements.

Le procédé de cette dernière est flou. Parfois du phishing (faux mail ou SMS de Vinted avec un lien sur lequel on demande de cliquer), parfois une manœuvre directe des fraudeurs. Selon Vinted, "les informations de connexion utilisées (identifiants, mots de passe, …) ont été obtenues à partir de données consultées ailleurs en dehors de la plateforme et non liées à Vinted." La société se défausse donc de toute responsabilité et affirme que les utilisateurs lésés l'ont été après avoir été victime d'une autre cyberattaque ailleurs sur interne. Vinted indique au Parisien qu'une indemnisation sera versée "en cas d'argent perdu sur le porte-monnaie."

Des comptes bloqués pour geler les transferts d'argent

Au-delà de détourner l'argent des utilisateurs de la plateforme, les malfrats auraient récupéré des coordonnées bancaires pour effectuer d'autres opérations. Des retraits en masse des numéros de carte bancaire et des tentatives de versement du solde du porte-monnaie numérique vers un compte bancaire sécurisé sont menés par les usagers. Cependant, "Vinted a interrompu les versements afin de stopper la vague d'arnaque et gagner du temps pour récupérer les gains des personnes volées" précise le compte "Les pépites de Vinted". Qui ajoute : "Ne paniquez pas non plus si vous n'avez pas reçu le mail habituel confirmant que votre versement a été pris en compte."

Sur le forum de Vinted, de nombreux usagers victimes de l'arnaque indiquent avoir contacté les services de la plateforme, sans retour, et que leur compte est bloqué depuis. C'est normal selon "Les pépites de Vinted" : "Lorsqu'ils bloquent les comptes, c'est pour geler les transferts d'argent. Ils sont en train de les sécuriser. Quand ce sera terminé, ils reprendront contact par mail avec le propriétaire du compte pour demander des preuves d'identité." A ce moment, il sera alors possible de récupérer son compte… et son argent.