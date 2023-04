Pepito, Milka, Nesquik... Attention au prix gonflés des "maxi formats" !

Les offres en format "max" ou en lots sont épinglés par une enquête de l'association Foodwatch dévoilée ce mercredi 26 avril. Elles seraient promues comme des bonnes affaires, mais les prix au kilo révèlent des tarifs plus élevés.

Acheter plus pour gagner rien ? L'association Foodwatch (qui lutte pour davantage de transparence dans l'industrie agro-alimentaire et la distribution) alerte ce mercredi 26 avril sur les pratiques trompeuses de la grande distribution. Les offres d'aliments vendus au format "familial" ou en lots fleurissent dans les rayons de supermarchés. Mais en vérifiant les étiquettes en rayons, les prix au kilos de ces grands formats se révèlent plus cher pour certains produits que le même produit dans un emballage standard.

L'enquête cite des produits de grande marque volontairement mis en avant dans ce type de lots grand format, alors qu'il s'agit d'articles plus chers : "Le prix au kilo des biscuits Pépito Lu augmente de près de 25% quand ils sont vendus par paquets de deux, des tranches de Gouda chez Cora sont plus chères de 28% au kilo quand le paquet passe de 8 tranches à 14 en maxi format".

Foodwatch souhaite stopper les arnaques au prix sur les "formats familial"

Cette pratique est dénoncée par l'association : "Avec l'inflation galopante, de nombreux consommateurs et consommatrices souhaitant faire des économies se tournent vers ce qu'ils pensent être de bonnes affaires". Pour réaliser cette enquête, Foodwatch a "vérifié dans les 'drives' et les rayons des principales chaînes de la grande distribution" pour réaliser un inventaire de produits concernés par cette pratique.

Voici les 12 produits épinglés par l'enquête :

les pâtes fraîches Gnocchi à Poêler Roll Lustucru à 7,83 €/kg en 300G contre 8,38 €/kg dans leur version maxi format en 500g soit une augmentation de 7%

les tranchettes de gouda Cora sont à 10,55€/kilo le paquet de 200g contre 13,54 €/kg dans sa version maxi format en 350g, soit une augmentation de 28,3%

les cookies Milka Sensations sont à 13,13€ le paquet de 182g contre 15,38 €/kg dans leur version maxi format en 312g, c'est 17,1% plus cher pour les consommateurs

les sablés Pépito goût chocolat, vendus à 3,54€ le kilo en format classique (294g), contre un lot de 2 x 294g à 4,42€/kg, c'est-à-dire 24,5% d'augmentation entre les deux formats

la bûche de chèvre fondante Président, à 12,12 €/kilo en 180g, contre 12,79€/kilo en version maxi format (380g), donc une augmentation de 5,5%

des émincés de poulet Fleury Michon à 19,27 €/kg pour 150g, contre 21,40 €/kg pour 250g, soit une augmentation de 11%

5,4% d'augmentation entre les barres céréales Nesquik, vendues à 11,93 €/kg en 6x25g contre 12,57 €/kg dans sa version maxi format (12x25g)

le Pepsi zéro sucres à 0,88€/kilo en 200g, contre 0,90 €/kilo en format familial (4x1,5L), soit une augmentation de 2,3%

la brioche tranchée Harry's est à 5,15 € /kg le paquet de 485g contre 5,47 €/kg dans sa version maxi format en 680g, c'est 6,2% d'augmentation

des croissants Pasquier : 7,03€/kilo en format classique (320g) 7,17€/kilo en format familial (640g) avec une augmentation de 1,9%

le jus d'orange sans pulpe Joker, à 2,05 €/kg en 1L contre 2,19 €/kg en lot de 4 x 1,5L, soit une augmentation de 6,9%

les cœurs de palmier tendres D'Aucy à 19,95 €/kg en 220g, contre 20,25 €/kg en lot familial de 2x220g, soit une augmentation de 1,5%.

Une pétition lancée par Foodwatch pour interpeller le gouvernement

Le président de Système U, Dominique Schelcher, a réagi ce mercredi 26 avril sur France 2 en assurant que "ce ne sont pas des arnaques mais plutôt des erreurs". Et de regretter la manière de faire de l'association : "Mettre au pilori une enseigne car on a repéré un produit à l'autre bout de la France, c'est une méthode particulière".

Foodwatch a lancé une pétition qui sera "envoyée chaque jour avec les nouvelles signatures par e-mail " à Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances. En septembre 2022, l'association dénonçait une autre pratique marketing : la "shrinkflation". Cela masque la hausse des prix des produits en réduisant les quantités sans modifier la taille de l'emballage. C'est légal à condition que la mention du poids de la denrée soit modifiée. Pour Foodwatch, cela induit en erreur le consommateur : "Ces abus devraient être interdits ou encadrés strictement comme le sont les promotions. Avec les consommateurs et consommatrices, nous interpellons donc le gouvernement."