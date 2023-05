Les emplois qui connaîtront la croissance et le déclin les plus rapides au cours des cinq prochaines années

L'IA, la robotique et les technologies intelligentes rendront des millions d'emplois traditionnels obsolètes, tout en créant des opportunités...

Le Forum économique mondial a prédit que 14 millions d'emplois disparaîtront dans le monde au cours des cinq prochaines années. Selon une enquête menée auprès de plus de 800 entreprises, des millions d'emplois pourraient être perdus à cause de l'intelligence artificielle, de l'automatisation et de la robotique. Les technologies intelligentes rendront de nombreux emplois obsolètes, indique le rapport, tout en ouvrant des opportunités passionnantes dans d'autres secteurs. Voici les 10 métiers les plus en croissance et les 10 métiers les plus en déclin pour les cinq prochaines années, selon le rapport sur l'avenir des emplois du forum 2023.

Les métiers en plein essor

10e : Spécialistes de la transformation numérique Les travailleurs capables d'aider les entreprises à réussir leur transition numérique seront de plus en plus recherchés.

9e : Opérateurs de machines agricoles La production et la récolte de nourriture nécessiteront encore des travailleurs pour contrôler de grandes machines, du moins pour les cinq prochaines années.

8e: Ingénieurs en électrotechnique Les ingénieurs électriques compétents qui conçoivent, créent et entretiennent tout, des gadgets aux infrastructures massives, resteront très demandés.

7e: Ingénieurs en robotique Les robots et la robotique avancée remplaceront de nombreux emplois autrefois réalisés par les humains. Les concepteurs et constructeurs de ces machines seront très prisés par les entreprises souhaitant réduire les coûts salariaux et augmenter l'efficacité.

6e: Analystes de données Exploiter et comprendre les mégadonnées devient une activité très lucrative à mesure que le monde se numérise et se connecte à Internet.

5e : Ingénieurs Fintech Le passage continu des finances vers des plateformes numériques nécessite des ingénieurs Fintech.

4e : Analystes en sécurité de l'information La sécurisation des immenses quantités de données personnelles et privées détenues par les entreprises et les gouvernements n'a jamais été aussi importante. La cybersécurité est un impératif public et privé.

3e : Analystes en intelligence économique Les analystes capables de tirer parti des données et de monétiser les opportunités offertes par la numérisation des entreprises seront très recherchés.

2e : Spécialistes en durabilité Les emplois pour les spécialistes en durabilité et les professionnels de la protection de l'environnement devraient augmenter de 33 % et 34 % respectivement, soit environ 1 million d'emplois supplémentaires.

1er : Spécialistes de l'IA et de l'apprentissage automatique La demande pour les spécialistes de l'IA et de l'apprentissage automatique devrait augmenter de 40 %, soit 1 million d'emplois, en raison de l'utilisation croissante de l'IA et de l'apprentissage automatique dans la transformation des industries.

Les métiers en déclin

10e : Vendeurs de porte-à-porte, vendeurs de journaux de rue et travailleurs similaires Les kiosques à journaux autrefois essentiels devraient décliner encore plus rapidement au cours des cinq prochaines années. Quand avez-vous vu pour la dernière fois un vendeur de porte-à-porte frapper à votre porte?

9e : Employés de statistiques, de finance et d'assurance L'IA, les algorithmes et les systèmes automatisés prennent déjà en charge les décisions basées sur les données autrefois gérées par les humains. Cette transition devrait se poursuivre et s'accélérer.

8e : Bureaucrates et fonctionnaires Les administrateurs et bureaucrates travaillant dans les couloirs du gouvernement ne seront pas épargnés par les pertes d'emplois, car l'automatisation et les systèmes réduisent la dépendance aux humains et cherchent à rendre les processus plus efficaces.

7e : Comptables, employés de la comptabilité et de la paie Les emplois traditionnellement axés sur les données et la saisie de données sont réellement menacés par la nouvelle frontière des lieux de travail automatisés.

6e : Employés de gestion des stocks Les ordinateurs, les algorithmes et les robots se sont révélés ultra-efficaces dans les entrepôts, en prenant des stocks, en déplaçant des produits et en passant de nouvelles commandes de manière impossible pour les humains.

5e : Secrétaires administratifs et de direction Les logiciels avancés et très intelligents ont sonné le glas pour de nombreux emplois de bureau autrefois considérés comme essentiels au fonctionnement d'une entreprise.

4e : Employés de saisie de données Les pertes les plus importantes au cours des cinq prochaines années devraient concerner les emplois administratifs, tels que les employés de saisie de données.

3e : Caissiers et employés de guichet Les caissiers, déjà en voie de disparition à cause de l'automatisation, sont menacés d'extinction.

2e : Employés des services postaux Le système postal a été fortement perturbé par la technologie et les changements de comportement humain, il n'est donc pas surprenant de voir ce secteur fortement impacté.

1er : Guichetiers de banque Il devient de plus en plus difficile de trouver une agence bancaire locale. Les banques ont déplacé leurs opérations en ligne et ont réduit le nombre de travailleurs de première ligne dans leurs frais généraux.