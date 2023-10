Si le numéro qui vous appelle commence par ces chiffres, c'est du démarchage téléphonique - vous pouvez tout bloquer

Une astuce simple permet de ne plus être embêté par des appels commerciaux envahissants.

Recevons-nous trop d'appels téléphoniques au quotidien ? Alors que le smartphone s'est imposé comme un objet essentiel - peut-être même envahissant -, nous sommes nombreux à nous dire qu'il sonne bien trop souvent. Ce n'est pas un hasard, le démarchage par téléphone a pris une ampleur considérable depuis qu'il se fait directement sur les numéros personnels mobiles. De nombreuses sociétés commerciales - opérateurs téléphoniques, assurances, ventes de prestations, de formations, etc. - ne se soucient pas d'indisposer leurs interlocuteurs...

Comment faire pour être moins embêté ? Le gouvernement a bien songé au problème en mettant en ligne la plateforme appelée Bloctel : celle-ci permet à chacun d'interdire tout démarchage promotionnel sur son numéro. Sachez aussi que depuis le mois de mars, le démarchage est interdit le samedi, le dimanche et les jours fériés. Et en semaine, les appels ne sont pas autorités avant 10h et après 20h.

Mais les sanctions ne suivent pas et les sociétés commerciales les moins scrupuleuses ne se privent pas pour contourner la réglementation. Le plus efficace est donc le blocage manuel. Vous avez répondu à un appel indésirable ? Bloquez le numéro qui vous a joint.

Il existe par ailleurs une manière plus efficace et systématique de se débarrasser de ces appels : notez les numéros dont les premiers chiffres sont identifiables.

Retenez bien cette liste de préfixes, ils permettent d'identifier les numéros utilisés pour le démarchage téléphonique. En paramétrant votre téléphone pour bloquer les appels provenant de ces numéros, vous serez débarrassé pour de bon de ce genre de sollicitations :

0162, 0163

0270, 0271

0377, 0378

0424, 0425

0568, 0569

0948, 0949

Notez par ailleurs que préfixe 09 peut être utilisé dans une logique commerciale, mais pas uniquement. Le 09 est aussi utilisé par des VTC, des livreurs de colis ou les services après-vente. Ces appels sont donc en général très utiles, mais la plupart du temps, vous aurez au préalable effectué une commande.