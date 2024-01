Ce détail sur les bouteilles de vin doit attirer votre attention, trop peu de gens le remarquent

Prenez-vous vraiment le temps de regarder les bouteilles de vin attentivement ? Un nouvel élément sur l'étiquette va vous permettre de mieux comprendre ce que vous allez boire.

Savoir choisir un vin peut s'avérer difficile. Ceux qui possèdent ce talent de choisir la bouteille qui accompagnera parfaitement un plat ou de savoir quel vin plaira à leurs convives sont eux-mêmes des amis en or. Il n'est pas toujours facile de savoir naviguer entre les différentes appellations, les différents cépages, les arômes et autres. C'est pourquoi il est souvent intéressant de lire attentivement l'étiquette pour s'y retrouver.

Jusqu'à très récemment, les étiquettes des vins étaient assez discrètes sur la composition. Pourtant, le raisin n'est bien souvent pas l'unique composant du vin. Considérée comme un secret de fabrication, la recette du vin farouchement protégée par les vignerons, notamment pour ne pas effrayer les consommateurs avec les entrants, c'est à dire les produits rajoutés aux produits bruts du vin.

La Commission Européenne vient de changer cela après deux ans de négociations avec le milieu viticole. De nouvelles directives se concentrent notamment sur les "ingrédients pour les produits de la vigne", comprendre les produits tels que le sucre, les additifs ou encore les conservateurs (dioxyde souffre, sulfites, sorbate de potassium), les régulateurs d'acidité (acide L-tartrique), les stabilisateurs (acide citrique, gomme arabique), ou le gaz d'emballage (argon, azote, dioxyde de carbone). Tout un jargon qui peut franchement effrayer.

Cette réglementation plus transparente est déjà en vigueur pour les aliments et ce depuis longtemps. Le milieu du vin, qui bénéficiait jusqu'à présent d'un traitement exceptionnel, s'aligne sur le sujet des ingrédients. Une règle qui s'applique depuis le 8 décembre 2023. Tous les vins, y compris le Champagne, produits après cette date sont obligatoirement soumis à cette règle.

En plus de la liste des ingrédients qui doit figurer dorénavant sur les étiquettes des bouteilles de vins, la valeur nutritionnelle fait aussi son apparition sur l'étiquette, c'est-à-dire le nombre de calories et la teneur en sucres. La valeur énergétique doit aussi être indiquée sur l'étiquette. Elle est calculée en kilojoules (kj) ou en kilocalories (kcal) pour 100 ml. Les allergènes doivent être, eux aussi, indiqués.

Cependant, les vignerons ont trouvé la parade pour ne pas vraiment tout dire sur leur bouteille et garder une certaine discrétion : au lieu de la traditionnelle liste d'ingrédients comme on peut le voir sur les étiquettes des produits alimentaires, les producteurs de vin peuvent mettre un QR code sur la contre étiquette des bouteilles. Flasher ce QR code permet aux consommateurs d'accéder à la composition du vin via un site internet. Il appartient donc à la discrétion des consommateurs de scanner ce QR code pour avoir accès aux informations qui finalement ne figurent pas directement sur l'étiquette. Ce que personne ne fait en réalité. Pour l'UFC Que Choisir, interrogé par Le Parisien, "les vignerons ont obtenu gain de cause" : le QR code "attire moins l'œil du consommateur, il est moins efficace" qu'une liste d'ingrédients classique.