Cette maman a trouvé des cadeaux de Noël gratuits pour ses enfants, des solutions à portée de main

Les méthodes pour faire de beaux cadeaux à moindre frais existent, une mère de famille partage ses bonnes astuces.

Si la période des fêtes de fin d'année rime avec illuminations, sapin et repas de famille, Noël est aussi synonyme de cadeaux, surtout pour les enfants. Ce qui a souvent un coût. Interrogée par France Bleu le 11 décembre 2023, une mère de famille dans le Finistère a livré ses bons plans pour faire plaisir à moindre frais et même gratuitement. Son métier d'aide auxiliaire en crèche ne lui permet pas de consacrer un budget important aux cadeaux de Noël pour ses trois enfants et son mari. Mais cette maman a beaucoup d'idées.

Le premier réflexe de Mélissa est d'aborder la question des cadeaux assez à l'avance, surtout pour dénicher des objets d'occasion. Seconde méthode employée par la jeune maman, l'appel aux dons sur les réseaux sociaux. Elle-même indique avoir répondu à des propositions de dons sur Facebook. Sa technique s'avère efficace puisqu'elle indique que chacun de ses enfants "aura entre trois et cinq cadeaux chacun".

Il existe en fait de vrais bons plans pour trouver des cadeaux totalement gratuits, il faut pour cela savoir où chercher : les ressources en lignes sont en le meilleur moyen de dénicher des cadeaux sans payer, sans pour autant négliger la qualité. Si Facebook reste une plateforme privilégiée avec de nombreux groupes consacrés aux échanges de jouets, il faut néanmoins y faire le tri et il est préférable d'avoir une idée du cadeau recherché afin de mieux s'y retrouver. La page "Jouets à vendre et à donner" peut être une ressource utile pour les familles. Tout comme la page de l'association "Jouet encore" qui récolte des jouets et des livres pour enfants qui seront ensuite redistribués, offrant une seconde vie aux produits et faisant le bonheur de leurs nouveaux propriétaire.

Certains sites internet sont même spécialisés dans les dons. Parmi eux, le site Donnons.org regroupe de nombreuses catégories de produits. Tous les articles disponibles sur le site sont donnés, il suffit de contacter le propriétaire de l'objet. La catégorie jeux et jouets en particulier est très alimentée. Dans le même esprit, le site Toutdonner.com permet d'accéder à des annonces de produits donnés. Là aussi les catégories sont multiples. Les annonces insistent particulièrement sur le lieu du don pour faciliter la recherche aux utilisateurs.

Pour éviter de faire des kilomètres ou de payer une livraison, il suffit d'ailleurs de taper "donnerie" ou "don de jouets" dans Google, suivi du nom d'une ville ou d'un département, pour accéder à de nombreuses initiatives : certaines associations reconnues comme Emmaüs ou le Secours populaire, mais aussi des sites ou des pages Facebook plus confidentielles, mais tout aussi efficaces.

L'association Dons Solidaires organise des campagnes de dons à différents moments de l'année dans toute la France et organise notamment des évènements en fin d'année dans le cadre de sa campagne "Noel pour tous". Bien que cette campagne soit majoritairement centrée sur les enfants, elle n'oublie pas les parents à qui elle offre également de quoi faire plaisir.