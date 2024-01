Cette chaîne de supermarchés se lance dans les appareils d'occasion à des prix impressionnants

Après la multiplication des plateformes de vente de produits d'occasion, une alliance entre un grand supermarché et un expert de la seconde main va faire valser les prix.

Depuis plusieurs années, l'achat d'objets d'occasion est devenu une pratique incontournable de shopping, à la fois pour faire des économies mais aussi pour maîtriser son empreinte environnementale. Si de nombreuses plateformes de revente en ligne existent et sont devenues très populaires, les enseignes physiques ont également une place importante dans le secteur de la seconde main.

Parmi ces enseignes qui disposent de commerces physiques, la chaîne Easy Cash fait partie des leaders avec de nombreux magasins répartis dans toute la France. Cette marque est notamment spécialisée dans la revente d'articles technologiques comme les téléphones portables, les consoles de jeu vidéo ou encore les ordinateurs. Déjà bien implanté dans le secteur, ce spécialiste est considéré comme une référence et beaucoup lui font confiance, en particulier quand il s'agit de choisir un téléphone reconditionné.

Depuis 2020, le spécialiste de l'occasion s'est associé à la chaîne de supermarchés Cora afin de développer le marché de la seconde main et de la rendre plus accessible aux consommateurs. Dans Ouest France, Didier Jockum, responsable des équipements et services au supermarché Cora de Rots, dans le Calvados, précise que le "développement des corners Cora & Easy Cash a débuté en septembre 2020 avec un test de déploiement dans deux magasins, à Lens et Metz".

Après Caen, Nancy, et Blois, c'est dans la région du Grand-Est, dans les alentours de Reims, qu'Easy Cash et Cora ont ouvert leur neuvième espace commun dédié à la vente et au rachat d'occasion. Situé au Cora de Cormontreuil à quelques pas de la cité rémoise, le spécialiste de l'occasion s'est implanté dans la grande surface depuis le 30 octobre, comme le précise le site internet. Ce nouvel espace est entièrement dédié à la vente et au rachat d'articles de seconde main.

Interrogé par France Bleu Champagne-Ardenne, le responsable du pôle service et chef du rayon Multimédia chez Cora, Yohann Royer, précise qu'il s'agit d'un lieu "où l'on peut venir vendre ses objets inutilisés ou, au contraire, en acheter d'occasion et à des prix très compétitifs". Comme le précise France Bleu, cette initiative arrive à point nommé pour les consommateurs dont le pouvoir d'achat est en chute libre. Le nouvel espace de vente compte déjà un grand nombre d'articles disponibles parmi lesquels des livres et des bandes dessinées ainsi que des articles d'informatique comme des consoles ou des ordinateurs mais aussi des objets hifi et du matériel de photographie, le tout garanti 2 ans, comme l'indique le site internet d'Easy Cash.

Le média ajoute que cet espace créé par les deux enseignes fait office de pionnier pour ce genre de collaboration que la marque d'occasion entend développer. En effet, le site LSA-conso informe que dans la région de Strasbourg, les deux enseignes ont inauguré le 6 novembre un dixième "corner" au Cora de Mundolsheim, en périphérie de la ville alsacienne.