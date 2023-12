Rachat de Casino par Auchan et Intermarché : ça change quoi pour les consommateurs ?

Les deux groupes Auchan et Intermarché se sont alliés pour racheter plus de 300 magasins Casino. L'enseigne, en plein démantèlement, a publié cette information, lundi 18 décembre.

Le groupe Casino, endetté à environ 7 milliards d'euros et en plein démantèlement, va être racheté par Auchan et Intermarché. L'information a été confirmée par Casino lundi 18 décembre. Intermarché et Auchan ont annoncé être entrés en "négociations exclusives" pour racheter 313 boutiques Casino pour 1,35 milliard d'euros, indique Capital. Auchan devrait reprendre les hypermarchés, tandis que les supermarchés seraient repris par Intermarché. L'ensemble des salariés des magasins Casino devrait être gardé. L'offre du consortium formé par Auchan et Intermarché était supérieure à celle de Lidl et de Carrefour.

Dans un communiqué, Auchan et Intermarché indiquent "qu'en s'unissant pour le rachat des magasins Casino (ils) portent un projet à capitaux 100 % français, projet qui renforcerait également la souveraineté alimentaire française et le soutien au monde agricole et aux territoires". Pour l'instant, ce rachat ne change rien pour les consommateurs puisque la cession du groupe Casino pourrait avoir lieu "avant la fin du premier trimestre 2024", rapporte Libération. Si le rachat est confirmé, les enseignes Casino disparaîtraient au profit des marques Intermarché et Auchan.

De leur côté, les employés sont inquiets. Le site historique de l'enseigne, situé à Saint-Étienne, a été le lieu de nombreuses manifestations des salariés de l'entreprise, craignant pour l'avenir de leurs emplois. La dernière a eu lieu dimanche 17 décembre. Elle a rassemblé 4000 personnes selon les syndicats et 2000 selon la police. Xavier Kemlin, l'arrière-petit-fils du fondateur de Casino, Geoffroy Guichard, était présent. Il a affirmé qu'il dévoilerait aux organisations syndicales un plan de reprise, mercredi 20 décembre. Interrogé par franceinfo, Jean Pastor, délégué CGT Casino, porte-parole de l'intersyndicale, a expliqué que "les salariés craignent pour leur emploi et pour l'intégrité du groupe Casino". "Derrière une marque, il y a des hommes et des femmes", a-t-il rappelé.