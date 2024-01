Ces pains vendus chez E.Leclerc, dans l'ouest, peuvent contenir des morceaux de verre

Ce lundi, les autorités alertent sur la présence potentielle de bouts de verre dans du pain vendu dans le centre commercial de Paridis à Nantes.

L'alerte ne concerne que les produits vendus au centre commercial de Paridis, à Nantes, mais elle doit être lue avec une grande attention : des baguettes et pains vendus dans le E.Leclerc Paridis - Hyper et Drive - sont suspectés de contenir des morceaux de verre. Le pain concerné a été commercialisé entre le vendredi 19 janvier et le samedi 20 janvier. "En raison du risque de blessures, d'effets indésirables suite à l'ingestion de ce produit, par précaution il est recommandé aux personnes qui détiendraient des produits appartenant au(x) lot(s) décrit(s) ci-dessus de ne pas les consommer", indique le site du gouvernement Rappel Conso.

Il s'agit bien de tous les pains et baguettes (sauf premier prix et déjeunettes) commercialisés "sans marque" dans l'hypermarché ou pour le drive. La date de fin de la procédure a été fixée au 3 février 2024, les personnes ayant acheté ces baguettes de pain ou ces gros pains doivent les jeter ou les ramener pour demander un remboursement. Plus d'informations sur cette page de Rappel conso, le site du gouvernement consacré aux alertes de produits dangereux.