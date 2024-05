Voici combien vont vraiment coûter les JO aux Français, des milliards sur la table

Les Jeux olympiques de Paris approchent à grands pas. Un tel événement est synonyme de milliards d'euros de budget. Et le montant ne fait qu'augmenter.

Combien vont vraiment coûter les Jeux Olympiques de Paris 2024 ? L'événement nécessite évidemment un budget considérable. Dans une récente interview à BFM TV donné le 15 avril 2024, Emmanuel Macron a estimé à 2 milliards d'euros le montant pour le moment dépensé par l'Etat. Mais selon lui, il s'agit d'un investissement qui sera rentabilisé rapidement. Il envisage, en effet, 6 milliards d'euros de retombées économiques. Le président a assuré que cela ne coutera rien ou peu de choses aux Français, car ces frais seraient couverts par les recettes fiscales et les infrastructures ont vocation à être pérennes. "Les Jeux sont financés par les Jeux", a résumé le chef de l'Etat.

Son calcul ne fait pourtant pas l'unanimité. Pierre Moscovici, président de la Cour des comptes, a lui plutôt visé entre 3 et 5 milliards d'euros de dépenses d'argent public, comme il l'a déclaré sur France Inter. Il a aussi assuré que, malgré tout, l'impact des Jeux sur la dette publique serait "modéré". Mais pas nul. Il y a aura notamment le coût de la sécurité à prendre au compte. Ce dernier tend vers une augmentation, au vu de la menace terroriste actuelle. Des primes ont aussi été promises aux forces de l'ordre mobilisées pendant cette période. Selon France 24, les frais supplémentaires pour la sécurité pourraient avoisiner les 2 à 3 milliards d'euros.

Des ouvriers dans le nouveau village olympique en février. © ANTON KARLINER/SIPA (publiée le 16/04/2024)

L'enveloppe totale dépensée pour les Jeux est donc nettement plus grande. De combien parle-t-on ? La première estimation pour le budget total des Jeux olympiques avait été faite à hauteur de 6,8 milliards d'euros. Le montant a depuis explosé et semble de plus en plus se rapprocher de la barre des 10 milliards. Selon Capital, la facture serait pour le moment autour de 9 milliards, mais tout n'a pas encore été pris en compte. En plus des 2 milliards d'argent public, l'argent privé des sponsors est estimé à 1,2 milliard, l'investissement du Comité international olympique (CIO) à 1,2 milliard également et la billetterie devrait rapporter 1,4 milliard. Ces sommes sont absorbées par les 4,4 milliards d'euros nécessaires au comité d'organisation des JO de Paris (COJOP) pour louer le Stade de France, payer les agents de sécurité, accueillir toutes les délégations, préparer la cérémonie d'ouverture.

Une somme quasi équivalente, près de 4 milliards, donc, est nécessaire pour la Solidéo, société de livraison des ouvrages olympiques, qui comprend tout l'aménagement des Jeux (village olympique, centre aquatique, arena de la porte de la chapelle...). Même si tous ces chiffres peuvent paraitre exorbitants, la barre des 10 milliards a déjà été franchie à plusieurs reprises lors des éditions précédentes. A Tokyo, en 2020, les Jeux ont coûté environ 12 milliards d'euros, comme à Londres en 2012.

Le véritable budget de l'édition française ne sera révélé que dans le rapport de la Cour des comptes prévu à l'automne 2025. Et les calculs permettront aussi d'établir les retours sur investissements. En ce qui concerne l'argent public, et donc l'argent des contribuables français, il faudra notamment vérifier que les 3 à 5 milliards d'euros publics investis ont bien généré autant de recettes pour les caisses de l'Etat. Si c'est bien le cas, comme l'assure le chef de l'Etat, les Jeux olympiques n'auront, effectivement, rien coûté aux Français.