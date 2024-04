Ces patrons français gagnent votre salaire en seulement quelques heures : faites la comparaison !

L'ONG Oxfam a publié un rapport sur le salaire des PDG des entreprises du CAC 40 et a mis à disposition un calculateur pour comparer son salaire à celui des patrons fortunés.

Les salaires des PDG du CAC 40, principal indice boursier de la Bourse de Paris, sont toujours plus impressionnants. En 2022, selon un rapport de l'ONG Oxfam dévoilé ce mardi 30 avril et intitulé Cash 40 : trop de millions pour quelques hommes, ces grands patrons ont en moyenne gagné 130 fois plus que leurs salariés. Un chiffre qui a augmenté depuis 2019 où ces derniers gagnaient déjà 111 fois plus que leurs salariés. Sur ces trois années, la rémunération des PDG des 40 entreprises majeures de la Bourse de Paris a augmenté de 27% selon le rapport, face à un salaire moyen au sein de ces groupes qui n'a "augmenté que de 9%".

Oxfam dénonce des rémunérations ayant atteint des "niveaux stratosphériques". L'organisation rappelle que ce sont pourtant "les salariés qui créent les richesses des entreprises du CAC 40". Et d'ajouter : "Il est donc inadmissible de voir des PDG gagner 130, 500 ou même presque 1 500 fois plus que leurs salariés". L'organisation pointe du doigt un "système à double vitesse". Le rapport met aussi en avant le poids croissant des actionnaires qui se sont vu verser 75% des bénéfices.

Oxfam a alors établi un classement des sociétés où les écarts étaient les plus flagrants. En première position du "podium de l'indécence" se trouve Téléperformance dans laquelle le PDG a gagné 1453 fois plus que le salaire moyen dans l'entreprise grâce à ses 19,7 millions d'euros. Alexandre Bompard, PDG de Carrefour, lui enquille le pas avec 426 fois plus de revenus que le salaire moyen du groupe. "Alexandre Bompard gagne en seulement 9 heures l'équivalent du salaire moyen annuel des salariés de Carrefour", résume Léa Guérin, chargée de plaidoyer sur les questions de régulation des multinationales, comme le rapporte 20 minutes. Le podium se clôture avec Stellantis et Carlos Tavares qui gagne 341 fois plus que le salaire moyen de son entreprise. Ces écarts faramineux s'expliquent souvent par des salaires moyens relativement faibles. Les leaders se sont défendus en affirmant que les calculs d'Oxfam ne correspondaient pas à la réalité.

Des salaires annuels gagnés en quelques heures

L'organisation a mis à disposition un calculateur qui permet de comparer son revenu à celui des grands patrons. Pour ce test, il suffit d'entrer son salaire brut annuel et son salaire net mensuel pour savoir en combien de temps ces PDG ont déjà atteint ce salaire annuel et parfois c'est une question d'heures. En restant sur des données de 2022, le salaire moyen en France était de 2 630 euros nets par mois, soit 39 800 bruts annuel. Le PDG de Téléperformance gagnait alors 495 fois cette rémunération par an, ce qui représente pour lui seulement 8 heures de travail.

Oxfam dénonce alors "un manque de régulation des rémunérations des dirigeants". L'ONG appelle à garantir "un écart maximum de 1 à 20 entre le salaire médian dans l'entreprise et celui du dirigeant". Cela passe aussi par un "salaire décent sur l'ensemble de la chaine de valeur" ainsi que des efforts pour réduire les inégalités salariales entre les sexes, surtout que les femmes sont très peu nombreuses parmi les employés les mieux payés des entreprises du CAC 40.