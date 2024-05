Une étude dévoile les départements où les prix sont les plus bas dans les supermarchés

Une étude de l'institut Nielsen IQ a comparé les prix des produits en supermarché dans toute la France. Voici les départements où les prix sont les plus bas.

Avec l'inflation, il est difficile de savoir où les prix sont les plus bas. Certaines régions sont pourtant bien plus avantageuses que d'autres. Une étude de l'institut NielsenIQ publiée fin mai et révélée au Parisien a analysé les tarifs des enseignes de grande distribution dans toute la France. La disparité des prix entre certains coins de l'Hexagone est flagrante et peut monter jusqu'à 22,9%. Ce chiffre peut notamment s'expliquer par l'écart de pouvoir d'achat des clients. Dans les zones où les prix sont plus élevés, souvent les salaires le sont aussi. "Les enseignes s'adaptent à leur public, en proposant moins de premiers prix et de produits de marque distributeur, mais davantage d'articles bios ou premium, l'offre est plus haut de gamme", a expliqué au Emmanuel Cannes, du département distribution de NielsenIQ.

De plus, dans ces régions, les loyers pour les enseignes sont plus élevés, elles ont ainsi besoin de faire davantage de marge. La taille des magasins joue aussi un rôle. Plus la surface est petite, plus les prix sont élevés. Or, Paris, par exemple, compte beaucoup de petites enseignes comme Franprix, Monoprix ou encore Carrefour express.

Evidemment, l'Ile-de-France est en tête de ce classement des prix. Si on se penche plus en détail sur les départements, Paris est en première position, talonnée par les départements franciliens notamment de la petite couronne. Par rapport à la moyenne nationale, les prix sont 20% fois plus onéreux dans la capitale. Toutefois, on retrouve aussi dans le haut du classement la Haute-Savoie avec Annecy ainsi que le Rhône avec Lyon, mais aussi les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône et le Var.



Mieux vaut alors habiter en Bretagne et plus précisément dans les Côtes-d'Armor, dans les Pays de la Loire avec la Vendée ainsi que la Mayenne, ou encore dans les Vosges pour réduire son budget de courses. En Vendée par exemple, les prix sont 2,5% moins chers que la moyenne nationale pour les produits de grande consommation. Dans l'Ouest de la France, une des clés de compréhension de ces prix plus bas se trouve dans l'implantation géographique des distributeurs. Leclerc et Système U y dominent le marché. Or, Leclerc a fait des prix bas sa stratégie de vente, poussant ainsi les autres enseignes à s'adapter.

Dans le Sud-Ouest, c'est le département de la Charente qui se distingue pour ses prix bas. Il est dans le top 5 des départements avec les prix les moins chers pour les produits frais ainsi que ceux d'épicerie et d'hygiène. Dans l'Est, c'est la Haute-Marne qui est aussi très bien placée sur les prix de ces trois types de produits ainsi que sur ceux des boissons.

Dans l'entre-deux, proche de la moyenne nationale, on retrouve notamment les départements situés dans le centre de la France. Emmanuel Cannes précise toutefois que, quelle que soit la région, la période de forte inflation est passée : "Pour la première fois depuis deux ans, les prix des grandes marques les plus consommées sont en légère déflation". Un début de commencement de bonne nouvelle.