Filles ou garçons ? On sait à qui les parents donnent le plus d'argent de poche

Selon une étude de la Fédération bancaire française, les filles et les garçons ne reçoivent pas la même somme d'argent de poche.

Si l'écart de salaire entre les hommes et les femmes n'est plus à prouver - dans le secteur privé, une femme gagne en moyenne 22,2 % de moins qu'un homme, en 2023, selon les données de l'Insee - aussi étonnant que cela puisse paraître, les inégalités touchent aussi les enfants. En effet, d'après un sondage Harris Interactive pour la Fédération bancaire française, filles et garçons ne reçoivent pas tout à fait la même somme d'argent de poche. Parmi les enfants qui indiquent recevoir de l'argent de poche, une fille empoche en moyenne 34 euros par mois, alors qu'un garçon reçoit dans le même temps 2 euros de plus, soit 36 euros mensuels.

Une différence significative qui ne peut pas être expliquée par l'âge de l'enfant, les données de cette étude se basant sur un échantillon de 1 099 enfants âgés de 8 à 14 ans et représentatifs de cette population. Elle ne peut pas non plus être expliquée par un potentiel écart de compétences, ou de niveau, comme cela pourrait être le cas lorsqu'il s'agit d'une rémunération et d'un poste bien précis dans le cadre d'un contrat de travail. Ici, selon l'étude, un petit garçon dispose factuellement de davantage d'agent de poche par rapport à une fille. Attention, il s'agit d'une moyenne, l'étude n'indique pas qu'il existe des inégalités au sein du même foyer.

Au total, 53% des enfants disent recevoir de l'argent régulièrement, une tendance en hausse (+6 points par rapport à 2019) précise l'étude. Le plus souvent, l'argent est versé mensuellement par les parents, c'est le cas pour 45% des enfants. En moyenne, "les enfants reçoivent 35 euros par mois (39 euros pour les 13-14 ans)", peut-on lire. Et ce n'est pas tout, la différence de genre va encore un peu plus loin.

En effet, côté dépenses, l'étude montre que les filles et les garçons utilisent leur argent de poche pour des dépenses bien distinctes. Les garçons disent privilégier assez nettement les jeux vidéo (42%), et chez les filles, c'est le maquillage qui a la côte, tout comme les produits de beauté (31% d'entre elles). Malgré la montée en puissance des influenceurs, les enfants sont davantage influencés par les objets que possèdent leurs amis (79%) et les publicités à la télévision (63%). Les contenus publiés sur internet et ceux promus par les influenceurs sont plébiscités par 56% des enfants.

Aujourd'hui, l'âge moyen du premier achat en ligne est de 10 ans et demi, une donnée "stable" depuis 2019 indique l'étude. Si 32% des enfants déclarent régler leurs achats en ligne avec leurs outils personnels (ordinateur, tablette, smartphone), 10% assurent avoir déjà acheté quelque chose en ligne sans l'autorisation de leurs parents. Une proportion qui grimpe à 16% chez les 13-14 ans.