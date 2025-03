"Ca rémunère mieux" : le placement pour financer la défense plus intéressant que le livret A ?

Le ministre de l'Economie a annoncé l'ouverture d'un nouveau fonds d'investissement pour le financement de la défense et a invité les Français volontaires à placer une partie de leurs économies dessus.

"L'Union européenne doit devenir adulte en matière de défense et pour cela, il faut qu'on investisse". Le ministre de l'Economie et des Finances, Eric Lombard, poursuit la campagne gouvernementale visant à encourager les Français à investir dans les entreprises et le secteur de la défense. Il a même annoncé sur TF1, ce jeudi 20 mars, la création par Bpifrance d'un nouveau fonds d'investissement qui réunira de l'argent public, des investissements purement privés et les placements financiers des Français souhaitant participer à l'effort.

Cet argent permettra de financer le secteur de la défense formé de neuf grands groupes, tels que Dassault, Safran ou Thalès, et de 4000 PME. Les Français qui le souhaitent pourront placer leur argent dans ce fonds d'investissement et devenir "indirectement actionnaires des entreprises du secteur de la défense. Mais il faudra au minimum investir un "ticket de 500 euros", quant au montant maximum du placement, il n'a pas encore été établi mais la limite devrait être fixée à "plusieurs milliers d'euros". Ce point doit être discuté lors d'une réunion entre le ministre de l'Economie, celui des Armées et les entreprises du secteur.

"Les entreprises auront besoin à peu près cinq milliards de fonds propres, de capitaux nouveaux, d'argent des investisseurs publics et privés afin d'augmenter les chaînes de production et de se développer", a estimé Eric Lombard ajoutant qu'il s'agira pour beaucoup "de l'argent public de la Bpifrance, de la Caisse des dépôts, de l'État" mais que "nous avons [aussi] besoin d'argent privé".

"Ce seront de bons placements"

Alors que seuls 44% des Français se sont dits prêts à investir dans un produit d'épargne pensé spécifiquement pour le financement de la défense, à condition d'une bonne rémunération et de transparence sur l'usage des fonds, selon un sondage mené par La France Mutualiste avec l'institut de sondage Ifop, le ministre à inciter certains Français à se tourner vers ce nouveau fonds d'investissement. "Ce seront de bons placements", a-t-il assuré sur TF1, mais quelle est sa rentabilité par rapport au livret A ou à d'autres produits d'épargne similaire ?

Le livret A a l'avantage d'avoir un taux fixe et connu à l'avance, établi à 2,40% depuis le 1er février 2025, parce qu'il "dépend d'une formule" a explique le ministre. La rémunération des placements sur le nouveau fonds d'investissement n'a rien à voir, elle est plus complexe à calculer puisqu'elle sert au financement d'entreprises. Avec de tels investissements dans l'économie, "il y a plus de risques" reconnaît le ministre qui assure toutefois que "sur la longue durée ça rémunère mieux" l'argent épargné. Des éléments de précisions pourraient être fournis après la réunion entre les ministres et les entreprises de défense.

Autre différence avec le livret A ou des produits comparables : l'argent placé sur le nouveau fonds d'investissement devra être "bloqué pendant au moins cinq ans" et ne pourra pas être placé puis repris dans un délai de quelques mois. Ce placement s'adresse donc à "celles et ceux qui ont un peu d'épargne à long terme", précise Eric Lombard. Si les fonds sont bloqués pendant 5 ans, la rémunération peut aussi être plus longue à venir qu'avec un livret A dont les intérêts tombent chaque année.

Si le gouvernement encourage les Français qui le peuvent et le souhaitent à participer au financement de la défense, il assure que des banques et des assureurs, habituellement réticents à cette idée, se sont dits prêts à prendre part à cet effort. C'est le cas de six grandes banques réunies dans Fédération bancaire française ou de la Fédération des assureurs français. De quoi insuffler de l'élan et rassurer les Français ?