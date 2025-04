Droits de douane : Trump en mauvaise posture, l'Europe montre les muscles

Alors que les droits de douane de Donald Trump sont critiqués par les investisseurs américains et ne sont pas sans conséquence sur l'économie des Etats-Unis, l'Europe appelle à la prudence et à ne pas se satisfaire des suspensions temporaires.

L'essentiel La suspension des droits de douanes annoncée par Donald Trump reste une "pause fragile" prévient Emmanuel Macron ce jeudi 10 avril. Le chef de l'Etat invite l'Europe à saisir cette période pour négocier, tout en continuant à "travailler sur toutes les contre-mesures nécessaires" pour se montrer fort face et exercer une pression sur les Etats-Unis. Une position partagée par la présidente de la Commission européenne qui a déclaré dans le Financial Times chercher un accord "complètement équilibré" avec Donald Trump.

Le gouvernement français alerte sur la situation qui reste menaçante, car si des taxes douanières sont suspendues pour 90 jours, les droits de douane de 10% et ceux de 25% sur l'acier et l'aluminium restent en vigueur. Il ne faut "pas entériner une situation asymétrique avec les États-Unis", prévient une source gouvernementale sur BFMTV.

L'Europe pourrait effectivement tirer profit de la situation alors que Donald Trump a, pour la première fois, reconnu "quelques difficultés" après l'entrée en vigueur des droits de douane lors d'un discours jeudi soir. Il a concédé que ses mesures auront un "coût" pour les Etats-Unis, tout en promettant une "très bonne situation" à l'avenir. Le président américain est sous le coup des critiques des acteurs économiques qui s'opposent à la mise en place des taxes douanières. Il doit aussi constater les impacts des mesures sur la Bourse américaine.

Donald Trump est également fragilisé par des soupçons sur un délit d'initié qu'il aurait commis en manipulant le cours de la Bourse de New York. Le chef d'Etat a invité à acheter des actions lorsque les indices boursiers étaient au plus bas et à la veille de la suspension des taxes douanières qui était peut-être déjà prévue et a permis une augmentation historique des indices. Les investisseurs ayant acheté au moment indiqué ont donc pu faire de beaux gains... sur conseil indirect de Donald Trump ?

L'Europe a décidé de suspendre sa riposte face aux Etats-Unis jusqu'à mi-juillet, en réponse à la pause annoncée par Donald Trump. La Chine, seul pays contre qui les droits de douane américains sont maintenus à 145% au total, continue de rendre coup pour coup. Mais la Chine pourrait décider de se détourner durablement du marché américain, augmentant largement la pression concurrentielle sur le Vieux continent. Sans accord avec la Chine, un cycle récessif est même envisagé. L'Europe a donc prévu des échanges avec Pékin, notamment lors d'un sommet en juillet.

En direct

10:29 - La surenchère des taxes continue entre les Etats-Unis et la Chine Seul pays à ne pas bénéficier de la suspension des droits de douane américains, la Chine a annoncé porter ses propres taxes douanières sur les produits américains à 125%, contre 84%, franchissant une nouvelle étape dans la surenchère dans la guerre commerciale. "L'imposition par les États-Unis de droits de douane anormalement élevés à la Chine constitue une violation grave des règles du commerce international" et représente une pratique "unilatérale d'intimidation et de coercition", a affirmé la Commission des droits de douane du Conseil des affaires d'État, dans un communiqué publié par le Ministère des finances. 09:58 - Légère hausse dans les Bourses européennes Après des jours de yoyos, les Bourses européennes continuent de fluctuer ce vendredi. Elles se sont toutefois ouvertes avec une légère hausse. Dans les premières heures de la séance, la place économique de Paris prenait +0,87%, celle de Francfort +0,91%, celle de Londres +0,69% et celle de Milan grimpait de 0,60%. 09:27 - L'Europe prête à s'attaquer aux géants américains du numérique ? L'Europe a déjà adopté une première riposte contre les droits de douane américains, qu'elle a suspendu en réponse à la pause annoncée par Donald Trump, mais elle réfléchit à d'autres contre-mesures à mettre en place en cas de poursuite de la guerre commerciale et d'échec dans les négociations. Une des idées mises sur la table consiste à s'en prendre aux entreprises du numérique, les géants que sont les Gafams comme l'a expliqué le présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen au Financial Times : "Par exemple, on pourrait imposer une taxe sur les revenus publicitaires des services numériques". Les patrons de ces géants ont déjà perdu plusieurs milliards de dollars depuis l'entrée en vigueur de droits de douane américains. 09:01 - Macron appelle à rester "fort" face à une "pause fragile" Après l'annonce de la suspension par Donald Trump de la deuxième vague des droits de douane américains pour tous les partenaires commerciaux, sauf la Chine, Emmanuel Macron a appelé à la prudence. Le chef d'Etat français décrit une "pause fragile" pendant laquelle "l'Europe doit continuer de travailler sur toutes les contre-mesures nécessaires et mobiliser tous les leviers disponibles pour se protéger, aussi pour éviter que des flux de pays tiers ne viennent déséquilibrer notre marché". Il appelle les membres de l'Union européenne à se "montrer forts".

1- Les droits de douane

Le séisme commercial couvait depuis des semaines, il a réellement secoué l'économie mondiale mercredi 2 avril, jour du "liberation day" selon les termes de Donald Trump, quand le président américain a dévoilé les droits de douane qu’il souhaitait imposer sur les produits importés aux Etats-Unis, pour protéger son marché intérieur et relocaliser la production. Après de premières mesures remontant à début mars contre le Canada, le Mexique, ou la Chine et concernant l'acier, l'aluminium ou l'automobile, des droits de douane planchers de 10% sont d'abord entrés en vigueur sur l'ensemble des produits importés aux États-Unis (sauf le pétrole, le gaz et l’or).

2- Les surtaxes

Suivront d'autres annonces de Donald Trump, comme celle de droits supplémentaires de 20% devant entrer en vigueur le 9 avril sur les exportations vers les Etats-Unis de l'Union européenne et de dizaines d'autres partenaires commerciaux. Promettant d'ouvrir des "négociations sérieuses" avec Washington contre ces taxes "injustifiées", l'UE, comme d'autres pays, ont obtenu du président américain un sursis, ce dernier assurant le 9 avril que les "tarifs réciproques" seraient plafonnés à 10% pendant une période de 90 jours.

3- Le cas de la Chine

La Chine, elle, a riposté, en dégainant des droits de douanes de 34% sur ses importations en provenance des Etats-Unis, entrainant une autre réponse de Trump, avec un taux monumental annoncé : la Maison Blanche a rendu public un décret présidentiel "amendé" faisant grimper de "34%" à "84%" la taxation perçue par Washington sur les importations en provenance de Pékin. Ce qui a porté à 104% puis à 125% le taux total annoncé contre la Chine.

4- La panique des marchés

Ces décisions américaines en cascade et les réactions qu'elles ont provoquées ont suscité un vent de panique sur les marchés financiers pendant plusieurs jours. Les places boursières américaines, asiatiques et européennes ont subi des pertes importantes, emportées par les perspectives de hausse des coûts pour les entreprises et des prix pour les consommateurs, que ne manqueront pas de provoquer les taxes puis des surtaxes américaines et les réponses des autres pays. A Paris, le CAC40, déjà sur une tendance à la baisse depuis la fin mars, a notamment chuté de 3,31% le 2 avril, date du "liberation day" de Trump, sa pire dégringolade depuis deux ans. Il a continué à baisser les jours suivants.

5- La crainte d'une crise mondiale

La menace d'un krach boursier d'ampleur et d'une guerre commerciale à grande échelle, réduisant les échanges et les investissements et donc délétère pour l'ensemble de l'économie, a immédiatement fait craindre une crise mondiale. Des analystes comme ceux de Barclays, très écoutés en cas de turbulences, n'ont pas hésité à affirmer que "la réinitialisation de l'ordre mondial par Trump 2.0 entraîne le chaos", que "les droits de douane sont synonymes de récession" et que "l'incertitude politique ne disparaîtra pas".