La chute du Cac 40 va-t-elle durer ? "Mini-krach", "chaos"... Les notes alarmistes des experts économiques

Les Bourses mondiales chutent et l'incertitude provoquée par les droits de douane de Donald Trump devrait durer. Des économistes alertent.

Faut-il craindre un krach boursier en ce mois d'avril 2025 ? Les observateurs sont depuis quelques jours très inquiets des décrochages des bourses mondiales et la tendance ne s'inverse pas, bien au contraire. Les bourses européennes sont encore en forte baisse ce lundi 7 avril 2025 : l'indice CAC 40 a décroché de plus de 6% à l'ouverture. Et la Bourse de Francfort a perdu 5,75%, celle de Londres 5,21%, celle de Milan 6,37%, la Bourse suisse 6,51%.

A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a clôturé en chute de 7,82%, l'indice élargi Topix a perdu 7,79% et la Bourse de Taïwan a plongé de 9,7%. Les économistes parlent de "lundi noir, d'autant que l'indice Kospi de Séoul a fini en baisse de 5,57%. et que la Bourse de Sydney a clôturé sur une chute de 4,2%.

"Le risque d'une guerre commerciale mondiale à grande échelle s'accroît. L'impact négatif et l'incertitude pèseront sur l'économie mondiale en réduisant les échanges et les investissements", a assuré ce lundi l'économiste Lloyd Chan, analyste de MUFG, à l'AFP. Et d'ajouter : "Il ne s'agit plus seulement d'un conflit commercial, mais d'une refonte systémique de l'ordre économique mondial" dont les règles "sont en train d'être démantelées en temps réel".

Preuve que les experts sont pessimistes, les analystes de Barclays, très écoutés en cas de turbulence boursière, ont publié une note ce lundi 7 avril, très alarmiste. "La réinitialisation de l'ordre mondial par Trump 2.0 entraîne le chaos. Les droits de douane sont synonymes de récession et l'incertitude politique ne disparaîtra pas", écrivent-ils, avertissant les acteurs de l'économie mondiale : "Les tarifs douaniers réciproques et les représailles sont récessionnistes".

Une autre analyse, peu rassurante, a aussi été rédigée ce lundi par ABCbourse : "Les marchés sont véritablement dans une phase de mini-krach avec des variations que l'on avait pas vues depuis plusieurs années et que même la guerre en Ukraine n'était pas parvenue à entraîner. [...] Par rapport au point haut du CAC 40 d'il y a seulement un mois, nous avons perdu 18 % quasiment en ligne droite. Les volumes de transactions sont bien moins entendus à l'avenant et au plus haut depuis de nombreuses années. Cela montre la violence du choc et dans la situation actuelle où la volatilité est montée en flèche il est bien difficile d'échafauder des scénarios. Tout dépendra à ce stade de ce qui se décidera de l'autre côté de l'Atlantique dans les prochains jours".

Dans une note publiée vendredi, Gilles Guibout, responsable des actions européennes chez AXA IM, avait déjà alerté sur les risques à moyen terme : "Au cours des prochaines semaines, la levée de l'incertitude sur la mise en place de tarifs douaniers ne devrait pas pour autant permettre aux marchés actions de reprendre le chemin de la hausse dans la mesure où le ralentissement de l'économie devient maintenant une certitude et va entraîner inévitablement une révision à la baisse des résultats d'entreprise".