Ces produits américains vous coûteront plus cher : une première liste confirmée, une autre à venir ?

L'Union européenne a confirmé la mise en place de nouvelles taxes allant jusqu'à 25% sur plusieurs produits américains ciblés pour riposter aux droits de douane massifs imposés par Donald Trump.

Après la mise en place de taxes douanières américaines à répétition, l'Union européenne riposte. Ce mercredi 9 avril, les Vingt-Sept ont adopté et annoncé une première vague d'augmentation de droits de douane à l'encontre de 1600 produits issus des Etats-Unis. Ils se sont mis d'accord sur une liste de produits provenant de différents secteurs comme l'industrie, les matières premières, l'agroalimentaire ou la cosmétique et qui seront taxés jusqu'à 25%.

Cette riposte est une réponse à la première attaque commerciale de Donald Trump contre l'Union européenne : le mise en place à la mi-mars de droits de douane à 25% sur l'acier et l'aluminium européens importés aux Etats-Unis. Les pays de l'UE réfléchissaient depuis plusieurs semaines à la réponse à avoir. Entre temps, le président américain a lancé deux nouvelles charges : l'entrée en vigueur de taxes douanières massives de 10% sur les produits européens le 5 avril et la mise en place d'une nouvelle hausse de 20% quatre jours plus tard, le 9 avril.

Les pays européens comptent également répondre à ces nouvelles attaques dans les prochains jours. Les ministres européens du commerce se sont déjà réunis pour aborder le sujet. L'Union européenne pourrait adopter et présenter une nouvelle riposte, et donc peut-être une nouvelle vague de taxes, "en début de semaine prochaine" a annoncé l'un des porte-paroles de la Commission européenne le mardi 8 avril.

Des produits alimentaires ciblés, le bourbon épargné

L'Union européenne a souhaité avoir une réponse forte et a décidé de taxer une première liste de produits équivalente à 20 milliards d'euros de marchandises américaines. Les droits de douane américains portent, eux, sur 26 milliards d'euros selon les estimations. Les produits ciblés sont pour beaucoup des produits agricoles comme les céréales à l'instar du riz ou du maïs, des légumineuses comme le soja, mais aussi la volaille et plusieurs fruits. D'autres secteurs ne sont pas épargnés : les diamants, le bois, les produits plastiques, mais aussi les produits électroménagers et des produits cosmétiques. Les motos américaines type Harley Davidson figurent également sur la liste des produits taxés. Les taxes entreront en vigueur à la mi-mai pour la plupart, les autres ne seront appliquées qu'en décembre comme celle sur le soja. Des délais pris pour laisser le temps aux négociations tout en faisant un peu pression.

L'Union européenne à encore des cartes à jouer pour se faire entendre des Etats-Unis et pourrait allonger cette liste de produits. En plus d'imposer des taxes supplémentaires, le ministre français chargé de l'Industrie et de l'Energie, Marc Feracci, a évoqué d'autres options sur Franceinfo ce 9 avril : "L'éventail est très large. On peut augmenter les tarifs douaniers, opérer des restrictions quantitatives sur les importations de produits américains, taxer de manière spécifique certains services."

L'Europe veut toutefois protéger ses intérêts et a volontairement décidé de ne pas taxer le Bourbon, le fameux whisky américain. Une demande formulée par la France et l'Italie qui redoutaient de voir la menace de Donald Trump de taxer les vins et spiritueux français à 200% mise à exécution.

Si elle sort les griffes pour riposter, l'Union européenne affirmer vouloir négocier avec les Etats-Unis pour que les droits de douane ne soient finalement pas appliqués. Elle a déjà proposé une exemption totale et mutuelle des taxes sur les produits industriels entre l'Europe et les Etats-Unis, mais Donald Trump a rejeté la proposition. Depuis le mot d'ordre est clair : faire bloc et se montrer fort face à Washington, sans faire monter les enchères.