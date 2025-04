Katy Perry dans l'espace avec Blue Origin : revivez le vol dans son intégralité

Katy Perry a participé ce lundi 14 avril au vol spatial de Blue Origin, la société de Jeff Bezos.

C'est un événement spatial… et people. Ce lundi 14 avril une fusée New Shepard de Blue Origin a décollé à 15h30 heure de Paris avec à son bord une passagère inattendue : la superstar de la pop, Katy Perry. Ce n'est pas la première fois que Blue Origin s'offre un coup de projecteur avec une célébrité. Après William Shatner et Michael Strahan, ce fut donc au tour de la chanteuse de prêter son image à l'ambitieux programme de tourisme spatial de Jeff Bezos. La présence de l'artiste américaine, suivie par plus de 100 millions de fans sur Instagram, est un atout de taille pour attirer l'attention du grand public sur les missions de la compagnie.

Le vol de Katy Perry a duré environ 11 minutes. La capsule, entièrement autonome, a atteint une altitude de plus de 100 km avant de retomber sur Terre sous parachutes. Aucun entraînement complexe n'a été requis pour la chanteuse, si ce n'est quelques jours de préparation physique et mentale.

Katy Perry dans l'espace en vidéo

La star était accompagnée de cinq autres passagers, tous civils. Cette diversité à bord est aussi un message : l'espace n'est plus réservé aux astronautes de la NASA. Dans une interview accordée à Time Magazine, la chanteuse a confié avoir longuement hésité avant de dire oui. " J'avais peur. Clairement. Mais j'ai compris que la peur ne devait pas dicter mes choix. Et puis, je veux que ma fille me voie comme une femme courageuse", avait-elle déclaré. Orlando Bloom, son compagnon, et leur fille Daisy étaient présents au sol pour assister au lancement.

Derrière le coup médiatique, il y a aussi un engagement personnel et un message que la chanteuse répète depuis des mois : inspirer, motiver, éveiller les vocations. Elle a d'ailleurs emporté avec elle un petit carnet rempli de dessins d'enfants recueillis dans plusieurs écoles californiennes.

Une opération de communication

Katy Perry, qui prépare aussi un retour musical très attendu, profite de ce vol pour en faire la promotion. C'est aussi un coup de communication bien orchestré, qui mêle grand spectacle et mission de sensibilisation. Blue Origin, de son côté, capitalise sur cette opération pour défendre sa vision d'un espace plus accessible, alors que SpaceX a une longueur d'avance. Une alliance gagnant-gagnant, entre technologie de pointe et star-power.