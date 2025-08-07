Quels impacts les nouveaux droits de douane vont-ils avoir sur le quotidien des Français ?

Les nouveaux droits de douane avec les États-Unis entrent en vigueur ce jeudi 7 août 2025. L'Union européenne se voit imposer 15 % de surtaxe après un accord commercial avec Washington. Voici ce que cela va changer dans votre quotidien.

C'est le jour J. Les nouveaux droits de douane négociés par Ursula von der Leyen avec Donald Trump entrent en vigueur ce jeudi 7 août 2025. Les pays de l'Union européenne se voient désormais imposer une surtaxe de 15 % sur leurs produits importés aux États-Unis. Bruxelles fait donc partie de ceux qui ont négocié avec Washington. Ce n'est, par exemple, pas le cas du Brésil (50 %) ou de l'Inde (25 %).

Les nouveaux droits de douane sont entrés en vigueur à minuit (heure de Washington), ce qui a réjoui Donald Trump qui s'est exprimé dans un post sur son réseau Truth Social : "Il est minuit !!! Des milliards de dollars de droits de douane affluent maintenant vers les États-Unis d'Amérique !"



Des conséquences directes pour le consommateur ?

Les consommateurs français ne devraient pas être touchés, dans un premier temps, par une augmentation des prix des produits dans leurs supermarchés. Les prix vont augmenter pour les consommateurs américains, qui seront incités à consommer localement afin de relancer la production américaine. Il pourrait même y avoir une baisse des prix sur certains produits. La France importe beaucoup depuis l'Asie, qui se voit imposer des droits de douane très élevés. Il sera plus intéressant, notamment pour la Chine (30 % selon le dernier accord en date), d'exporter les produits prévus pour les États-Unis vers le marché européen. Celui-ci se verrait inondé de ces produits, ce qui provoquerait mécaniquement la baisse de leur prix, comme l'explique Charlotte Emlinger, économiste au Centre d'études prospectives et d'informations internationales (CEPII) à Que Choisir.

Mais il est possible que des difficultés économiques apparaissent à moyen terme, en raison du ralentissement du commerce mondial et des cours boursiers, explique Que Choisir. Cela fera suite à des pertes de marché pour les entreprises françaises et européennes exportant vers les États-Unis.

Quelles conséquences pour les entreprises françaises

Ce sont donc les entreprises exportant leurs produits vers les États-Unis qui risquent d'être les plus touchées par ces nouveaux droits de douane. Bien que ce soit généralement l'importateur qui prenne en charge les droits de douane, il est possible que ceux-ci fassent sentir cette augmentation sur le prix final des produits aux consommateurs américains. Ceux-ci sont donc incités à consommer américain et non français.

L'impact pourrait donc être important pour les filières françaises qui exportent vers les États-Unis. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'Emmanuel Macron a réuni à l'Élysée, au mois d'avril (après l'annonce de Donald Trump), les représentants des filières impactées par les mesures tarifaires annoncées par les États-Unis, rappelle Public Sénat. Les secteurs qui risquent de voir un impact sont les vins et spiritueux ainsi que le luxe. Des craintes majeures portaient sur l'aéronautique, avec le géant Airbus, Safran et Dassault Aviation, mais ce secteur a finalement été exempté.