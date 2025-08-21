Des rayons vides dans les supermarchés ? Une menace susceptible de se concrétiser

Les agriculteurs ont décidé de vider les rayons de supermarché contenant de l'acétamipride. Ce pesticide, interdit en France, est utilisé dans d'autres pays européens et se retrouve dans de nombreux produits importés.

La loi Duplomb, partiellement censurée par le Conseil constitutionnel, a été promulguée par Emmanuel Macron. Le Conseil constitutionnel s'est prononcé contre la réintroduction de l'acétamipride, un pesticide de la famille des néonicotinoïdes, surnommés les "tueurs d'abeilles", qui est interdit en France. Après cette censure partielle, la FNSEA, principal syndicat agricole, a publié un communiqué demandant aux enseignes de la grande distribution de retirer de leurs rayons les produits alimentaires issus de cultures traitées à l'acétamipride, a rapporté France 3 Val-de-Loire. Si le pesticide est interdit en France, il peut se retrouver dans des produits importés depuis des pays dans lesquels l'acétamipride est toujours autorisé. "On en trouve dans les noisettes, dans le sucre, dans les pommes, les poires… et tous les produits transformés qui en découlent", a ainsi déclaré Sébastien Méry, président de la FNSEA du Loiret.

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a révélé que le pesticide se retrouvait dans de nombreux pays. En Espagne, il est utilisé pour cultiver les pommes et les poires. En Italie, les pommes, les pêches et les raisins sont concernés.

Quels produits pourraient être retirés des rayons ?

Les produits ne contenant pas d'acétamipride sont ceux certifiés par le label "Agriculture biologique" européen ou ceux français. L'huile d'olive fait partie des premiers produits qui seraient en rupture, puisque la majorité des huiles sont produites en dehors de la France, avec des olives traitées dans d'autres pays. L'huile d'olive bio, plus chère, serait toujours disponible. Les produits à base de noisettes, tels que les pâtes à tartiner, seraient aussi concernés, car ceux utilisant des noisettes françaises sont rares.

Toutefois, les enseignes de la grande distribution n'ont pas répondu à l'appel de la FNSEA et n'ont pas vidé leurs rayons de tout produit importé et non-bio. Dans le Bas-Rhin, le syndicat agricole a mené une action "rayons vides" dans cinq hypermarchés, mercredi 20 et jeudi 21 août. Ils ont vidé les rayons de produits "emblématiques", à commencer par la pâte à tartiner. Dans un hypermarché visé, seule une référence est restée en rayon, a indiqué France 3 Grand Est. Plusieurs fruits et légumes contiennent également de l'acétamipride. "On mange beaucoup de produits qui contiennent des produits phytosanitaires qu'on n'a pas le droit d'utiliser. Et ça, c'est vraiment scandaleux", a déploré Dominique Daul, vice-président de la FDSEA Bas-Rhin.