Une pénurie de beurre en France ? Un vrai problème mais pas celui que l'on croit

Avec la canicule, la fièvre catarrhale ovine et la baisse du nombre de producteurs de lait en France, la production de beurre pourrait baisser. Les consommateurs doivent-ils craindre une pénurie ?

Le beurre pourrait-il manquer dans les rayons de supermarché ? La canicule de l'été 2025 a affecté la production de lait, puisque les fortes chaleurs peuvent réduire le rendement laitier jusqu'à 10%, indique. Dans le même temps, la fièvre catarrhale ovine a décimé des troupeaux depuis le début de l'été. "Nous avons un taux de perte très important : près de 60 % de mortalité !", a déploré un éleveur de brebis laitières cité par Le Figaro. Enfin, la baisse du nombre de producteurs laitiers entraîne également une baisse de la production de lait. "Cela fait plus d'un an qu'on est passé sous la barre des 50.000 productions laitières", a expliqué Yohann Barbe, président de la Fédération nationale des producteurs de lait (FNPL). La fabrication laitière a baissé de 2% par an depuis 2020 et le prix du beurre a atteint un sommet en avril 2025 à 7500 euros la tonne, selon le Centre national interprofessionnel de l'économie laitière (Cniel).

"Il n'y a pas de risque de pénurie de beurre" en France a indiqué mercredi 27 août à l'Agence France Presse (AFP) Jean-Marc Chaumet, économiste au Centre national interprofessionnel de l'économie laitière (Cniel). Selon l'expert, cité par France Bleu, la collecte de lait en 2025 devrait être "comparable" à celle de 2024. Il a ajouté que "les stocks de beurre ne sont pas très élevés", mais que la consommation était à la traîne depuis le début de l'année 2025, avec une baisse de 3,5% sur les ventes au détail.

La France importe déjà du beurre

La France reste importatrice de beurre et cela pourrait avoir des conséquences sur les prix en supermarchés. Mais les pays approvisionnant la France, confrontés aux mêmes crises sanitaires, pourraient baisser la production. "Être dépendant des autres est dangereux à court terme ou à long terme", a averti le président de la FNPL. Au niveau mondial, les prix du beurre se sont stabilisés depuis le début de l'année 2025. En 2017, une hausse des prix avait entraîné certains industriels à privilégier l'exportation, ce qui avait conduit à des rayons vides en France. Mais la situation est totalement différente. Selon Jean-Marc Chaumet, les prix ont recommencé à baisser, car les "stocks commencent un peu à se reconstituer" grâce à la production américaine et néo-zélandaise. Les tensions d'approvisionnement devraient être locales et ponctuelles durant les prochains mois.