Pourquoi l'agence S&P abaisse la note souveraine de la France de "A+" à "AA-" ?

L'agence a maintenu une perspective stable mais affirme que, sans mesures supplémentaires pour réduire le déficit, le rythme de consolidation budgétaire pourrait être ralenti.

S&P Global Ratings a abaissé, vendredi 17 octobre, la note de crédit de la France de "A+" à "AA-", rapporte BFMTV. L'agence de notation explique qu'il y a des risques importants et croissants pour la consolidation budgétaire. Elle maintient une perspective stable mais estime que le rythme de consolidation budgétaire pourrait être plus lent que prévu, surtout si des mesures supplémentaires pour réduire le déficit ne sont pas décidées.

S&P anticipe une dette brute des administrations publiques atteignant 121,00% du PIB en 2028 et des déficits élevés sur les trois prochaines années.

Elle met en avant l'incertitude politique qui pourrait peser sur l'économie française en freinant l'investissement, la consommation privée et la croissance notamment.

Roland Lescure "prend acte" de la décision de l'agence

Dans un communiqué, le ministre de l'Économie et des Finances Roland Lescure dit prendre acte de la décision de l'agence de notation S&P. "Le gouvernement confirme sa détermination à tenir l'objectif de déficit de 5,4% du PIB pour 2025. Pour 2026, le gouvernement a déposé ce mardi 14 octobre un projet de budget qui vise à accélérer la réduction du déficit public à 4,7% du PIB tout en préservant la croissance", explique-t-il encore.