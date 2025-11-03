Le magasin Shein à Paris va-t-il ouvrir malgré le scandale ? Le patron de BHV répond fermement

Embourbé dans la polémique, Shein va-t-il pouvoir ouvrir son magasin au BHV mercredi ? Pour le grand magasin, la décision est prise...

Shein est dans la tourmente. Quelques jours avant l'ouverture de son magasin au BHV, le site de e-commerce chinois a été signalé à la justice française. En cause : la vente de poupées sexuelles à caractère pédopornographique sur son site. Lundi soir, Shein a assuré dans un communiqué avoir interdit la vente de toutes les "poupées sexuelles" sur son site et avoir également temporairement déréférencé sa catégorie "produits pour adultes".

Dans son communiqué, le géant chinois a également fait savoir qu'il avait mis en place une "cellule" dédiée à "l'intégrité" de la place de marché où les vendeurs tiers peuvent proposer leurs produits à la vente. Suffisant pour éteindre la polémique ? Quid de l'ouverture de son magasin au BHV prévue ce mercredi 5 novembre ? Le directeur général du grand magasin avait lui précédemment indiqué la position de l'enseigne face à cette question.

"Il n'y a qu'une seule réaction"

Au micro de BFMTV lundi soir, Karl-Stéphane Cottendin n'a pas mâché ses mots quant à l'affaire : "Il n'y a qu'une seule réaction : on a été scandalisés, c'est abject. C'est une erreur de leur part, une erreur de leur système", a-t-il jugé, avant de confirmer néanmoins l'ouverture du magasin Shein mercredi. "L'objectif n'est pas de faire le buzz, mais de faire du commerce", a-t-il assuré.

Et de renchérir dans la foulée au sujet du magasin : "Il faut l'ouvrir, il faut accueillir nos consommateurs." Selon Karl-Stéphane Cottendin, le groupe BHV "croit fermement au modèle sur lequel [ils sont] en train de travailler" et il n'est pas question de "bannir Shein de notre magasin", l'idée est plutôt "d'apprendre à faire encore mieux". La traçabilité des produits vendus en magasin a notamment été évoquée.

"Je refuse de céder"

La veille, c'est Frédéric Merlin, président de la SGM et propriétaire du BHV Marais, qui s'était exprimé sur le sujet sur Instagram. S'il a condamné "les faits récents liés à la polémique des poupées", il a déclaré "refuse[r] de céder à la bien-pensance".

"J'ai entendu le mécontentement, les interrogations, l'incompréhension — que je comprends ", indiquait-il, ajoutant toutefois : "Mais j'ai décidé de ne pas revenir sur ma décision, malgré la polémique et la pression." Frédéric Merlin assurait ainsi que "l'arrivée de Shein au BHV se [faisait] dans un cadre maîtrisé, avec une vérification rigoureuse de la provenance des produits", insistant sur le fait que le BHV "est plus qu'un grand magasin : c'est un symbole du commerce vivant, de la diversité, de la rencontre".