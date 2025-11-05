Magasin Shein à Paris, en direct : l'ouverture au BHV boycottée après le scandale ?

Shein inaugure sa première boutique physique au BHV, à Paris, ce mercredi 5 novembre. L'ouverture intervient quelques jours après le scandale sur les poupées pédopornographique et suscite une vive opposition des salariés et de certains clients.

L'essentiel Shein, géant du e-commece Shein chinois, ouvre sa première boutique physique et pérenne au monde ce mercredi 5 novembre. La marque de vêtement s'installe au sixième étage du Bazar de l'Hôtel de ville, dit BHV, à Paris. L'ouverture des portes est prévue à 13 heures.

L'inauguration de la boutique Shein, étendue sur 1000 m², intervient en pleine polémique après que la plateforme de e-commerce a été signalée à la justice française pour la vente de poupées sexuelles pédopornographiques sur sa marketplace. Malgré le scandale, ni Shein, ni le BHV n'ont renoncé à l'ouverture du magasin.

L'arrivée de Shein au BHV faisait polémique avant le scandale des poupées sexuelles et le grand magasin parisien s'est attiré les foudres de plusieurs autres marques qui ont décidé de quitter le BHV. L'opposition vient aussi de certains salariés et consommateurs, dont certains manifestent devant les portes. Le géant chinois est régulièrement accusé de concurrence déloyale, de pollution environnementale et de conditions de travail indignes.

Malgré la polémique, l'ouverture de Shein au BHV attire du monde. Les clients venus en avance pour l'inauguration sont invités à prendre un ticket et à s'installer dans une file d'attente. Un dispositif de sécurité est déployé depuis mardi et la préfecture de police annonce suivre l'événement avec une "attention toute particulière".

Si la marque Shein ouvre une boutique à Paris ce 5 novembre, elle doit également s'installer dans 5 autres villes à compter du 18 novembre. Les magasins s'installeront à Grenoble, Reims, Dijon, Limoges et Angers dans les Galeries Lafayette qui s'appelleront bientôt BHV après la rupture de contrat entre les Galeries Lafayette et la Société des grands magasin (SGM).

En direct

11:32 - Pas d'interventionnisme, "erreur stratégique".. Les réactions du gouvernement Après la polémique sur les poupées pédopornographiques et l'ouverture d'une enquête, le gouvernement a menacé d'interdire l'accès au marché français a site Shein s'il ne se mettait pas en conformité, ce que le site a fait. Il n'a jamais été question d'interdire l'installation d'une boutique physique. Interrogée sur ce point sur CNews et Europe 1, la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon a répondu : "On peut nous reprocher de ne pas fermer telle ou telle enseigne mais enfin nous ne sommes pas dans une économie administrée." Souhaitant éviter toute forme d'interventionnisme, Maud Bregeon a ajouté que chaque consommateur a "une responsabilité individuelle" dans "notre rapport à l’ultra-fast fashion et à la surconsommation de vêtements" rappelant les difficultés économiques de certains. Un autre membre du gouvernement à avoir réagi est le ministre de la Ville et du Logement, Vincent Jeanbrun, qui estime que l'ouverture de Shein est une "erreur stratégique" et un "danger" pour les autres commerces, notamment sur le plan de la concurrence déloyale : "Evidemment que je le déplore et je pense d’ailleurs que le BHV fait une erreur stratégique, une erreur sur le long terme, c’est certain. A très court terme, il y a l’attrait de l’argent", a déclaré le ministre sur TF1. 11:23 - Une affiche "provocante" de patron du BHV avec celui de Shein Le BHV s'est mis aux couleurs de Shein pour l'ouverture de la boutique ce mercredi avec un marketing "hyper agressif" selon Libération. Toutes les portes annoncent l'arrivée de la marque chinoise avec une autre promesse commerciale : "Ton montant d’achat Shein = le même montant offert par le BHV". La promotion de l'événement passe aussi par une affiche placardée sur la façade du BHV et mettant en scène le patron du BHV, Frédéric Merlin, aux côtés de celui de Shein. La photo est surmontée d'une petite phrase qui prend un autres sens après le scandale sur les poupées sexuelles : "L'affiche que l'on n'aurait pas dû faire". Invité de BFMTV ce matin, Frédéric Merlin reconnaît une affiche "provocante" : "Je l’ai fait pour faire du commerce. Si j’avais su pour les poupées sexuelles, je ne l’aurais pas fait. Ca me choque que ces poupées existent". 11:15 - Des clients font déjà la queue avant l'ouverture de la boutique Shein Si quelques personnes se mobilisent pour dénoncer l'arrivée de Shein au BHV, les clients de la marque chinoise sont également présents. Selon les journalistes de BFM et de Franceinfo sur place, les clients sont déjà nombreux sur place à faire la queue pour entrer dans la boutique qui n'ouvre qu'à 13 heures. Pour contenir la foule, les clients sont invités à prendre un ticket et à se placer dans une file d'attente jusqu'à l'ouverture des portes. 11:11 - Une mobilisation de contestation contre l'arrivée de Shein devant le BHV Une manifestation de contestation a été organisée devant le BHV ce mercredi matin par plusieurs membres de l'association Mouv'Enfants qui lutte contre les violences faites aux enfants et aux adolescents. Plusieurs personnes ont défilé avec des pancartes dénonçant l'implication de Shein dans le scandale sur les poupées pédopornographiques : "BHV ta vitrine ne doit pas cacher la honte", "Shein participe à la pédocriminalité" peut-on lire sur certaines. La manifestation est encadrée par des CRS déployés par mesure de sécurité. Ces opposants à l'arrivée de Shein au BHV appellent au boycott en espérant la fermeture du nouveau corner dans le grand magasin parisien, certains jugent cette issue possible "si le mouvement de boycott s’intensifie, mais il faut que tout le monde s’y mette" rapporte Libération.

En savoir plus

Shein est dans la tourmente. Quelques jours avant l'ouverture de son magasin au BHV, le site de e-commerce chinois a été signalé à la justice française. En cause : la vente de poupées sexuelles à caractère pédopornographique sur son site. Lundi soir, Shein a assuré dans un communiqué avoir interdit la vente de toutes les "poupées sexuelles" sur son site et avoir également temporairement déréférencé sa catégorie "produits pour adultes".

Dans son communiqué, le géant chinois a également fait savoir qu'il avait mis en place une "cellule" dédiée à "l'intégrité" de la place de marché où les vendeurs tiers peuvent proposer leurs produits à la vente. Suffisant pour éteindre la polémique ? Quid de l'ouverture de son magasin au BHV prévue ce mercredi 5 novembre ? Le directeur général du grand magasin avait lui précédemment indiqué la position de l'enseigne face à cette question.

"Il n'y a qu'une seule réaction"

Au micro de BFMTV lundi soir, Karl-Stéphane Cottendin n'a pas mâché ses mots quant à l'affaire : "Il n'y a qu'une seule réaction : on a été scandalisés, c'est abject. C'est une erreur de leur part, une erreur de leur système", a-t-il jugé, avant de confirmer néanmoins l'ouverture du magasin Shein mercredi. "L'objectif n'est pas de faire le buzz, mais de faire du commerce", a-t-il assuré.

Et de renchérir dans la foulée au sujet du magasin : "Il faut l'ouvrir, il faut accueillir nos consommateurs." Selon Karl-Stéphane Cottendin, le groupe BHV "croit fermement au modèle sur lequel [ils sont] en train de travailler" et il n'est pas question de "bannir Shein de notre magasin", l'idée est plutôt "d'apprendre à faire encore mieux". La traçabilité des produits vendus en magasin a notamment été évoquée.

"Je refuse de céder"

La veille, c'est Frédéric Merlin, président de la SGM et propriétaire du BHV Marais, qui s'était exprimé sur le sujet sur Instagram. S'il a condamné "les faits récents liés à la polémique des poupées", il a déclaré "refuse[r] de céder à la bien-pensance".

"J'ai entendu le mécontentement, les interrogations, l'incompréhension — que je comprends ", indiquait-il, ajoutant toutefois : "Mais j'ai décidé de ne pas revenir sur ma décision, malgré la polémique et la pression." Frédéric Merlin assurait ainsi que "l'arrivée de Shein au BHV se [faisait] dans un cadre maîtrisé, avec une vérification rigoureuse de la provenance des produits", insistant sur le fait que le BHV "est plus qu'un grand magasin : c'est un symbole du commerce vivant, de la diversité, de la rencontre".