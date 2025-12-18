96% des produits contrôlés non conformes : le chiffre qui alerte sur les petits colis

Les contrôles sur les biens importés en France seraient-ils trop permissifs ? C'est ce qu'atteste un rapport parlementaire qui suggère vivement des mesures plus sévères.

Un rapport parlementaire pointe la fragilité des contrôles effectués sur les biens importés en France et en Europe. Les géants asiatiques de l'e-commerce, dont ces marchandises proviennent, devraient être soumis à des mesures plus sévères selon le rapport.

Ce mercredi 17 décembre, le député LR Antoine Vermorel-Marques, le député RN Julien Guibert, et le député PS Romain Eskenazi, ont présenté les conclusions du rapport de cette mission parlementaire. Leur verdict est clair : l'expansion du commence en ligne, et particulièrement les plateformes de vente asiatiques, engendrent aujourd'hui des "fraudes massives et systémiques". L'une d'elles, Shein, a refusé de répondre aux convocations des parlementaires, qui souhaitaient entendre ses représentants.

En 2024, sur un million de produits importés dans l'Union européenne, seuls 82 étaient contrôlés. En France, fin 2022, des douaniers ont contrôlé à l'aéroport de Roissy 250 palettes de "mastercartons", des grandes boîtes standards où sont transportés des petits colis commandés sur des sites marchands chinois et autres. Résultat : le contrôle a établi que 96% des produits étaient contrefaits, ou non conformes aux normes européennes et françaises. Un pourcentage qui atteste que "la France contrôle moins de 1 % des produits manufacturés qu'elle importe".

Dans ce rapport, les députés pointent la dangerosité de certains produits, la concurrence déloyale exercée à l'égard du commerce et de l'industrie française, la perte de ressources fiscales liée à la sous-déclaration de la valeur des biens importés, mais aussi le poids de ces importations dans le bilan carbone du pays. En effet, les colis Shein et Temu représentent l'équivalent de 90 avions atterrissant chaque jour en Europe. Un quart des articles commandés via ces plateformes, la plupart depuis la Chine, sont retournés par les clients à leur expéditeur selon la Fédération de la vente à distance (Fevad) citée dans le rapport.

De son côté, le gouvernement français souhaite agir en militant par exemple pour l'instauration d'une taxe forfaitaire européenne. Les rapporteurs veulent aller plus loin et "faire en sorte que ces plateformes soient responsables de ce qu'elles vendent", explique Antoine Vermorel-Marques, député LR de la Loire et co-rapporteur de la mission. "Si la plateforme n'est pas capable d'identifier le vendeur d'un produit, elle est considérée comme l'importateur présumé", explique-t-il faisant référence à l'"importateur présumé". Cette notion, contenue dans la réforme de l'union douanière européenne, est censée entrer en vigueur à l'horizon 2028.

Les députés demandent plus de moyens pour les services de l'Etat et à l'échelle européenne une coordination des services de douanes à l'échelle européenne. Romain Eskenazi espère aussi plus de régles : "Il y a urgence à pouvoir légiférer. On est aujourd'hui dans une espèce de Far-West. Un producteur qui vend ses marchandises sur une plateforme est censé avoir un mandataire sur le territoire où le produit arrive. Or ces mandataires sont des fantômes. Si on ne parvient pas à les identifier, en cas de non-conformité, il faut pouvoir sanctionner les plateformes, de l'avertissement à la suspension."

Le rapport préconise également d'"informer et responsabiliser les consommateurs", en pointant le "décalage profond entre la perception [qu'ils ont] des risques liés aux produits importés non conformes et leurs comportements d'achat", décrivant les multiples techniques des plateformes pour "stimuler la surconsommation". Certaines vont jusqu'à la manipulation comme Shein qui envoie jusqu'à douze notifications quotidiennes à certains utilisateurs, "créant un sentiment d'urgence d'achat".