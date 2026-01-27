C'est l'un des plus grands centres commerciaux de France mais tous les magasins sont désertés

Il est devenu en une dizaine d'années l'un des symboles les plus frappants du déclin des grandes galeries commerciales en France.

Inauguré au début des années 2010 à quelques kilomètres de Paris, ce centre commercial de plus de 56 000 m² devait incarner le renouveau du shopping en périphérie urbaine. Conçu pour accueillir environ 140 boutiques, il n'en reste aujourd'hui qu'une poignée réellement actives. Selon plusieurs estimations, plus de 70 % des magasins sont désormais vides ou fermés. Les larges allées, pensées pour absorber un flux massif de visiteurs, sont aujourd'hui presque silencieuses. Là où se succédaient vitrines éclairées et files d'attente le week-end, on ne croise plus que quelques passants isolés, dans un décor de rideaux métalliques baissés et de locaux murés.

La liste des enseignes disparues donne la mesure du décrochage. Des marques grand public comme Zara, H&M ou Celio ont quitté les lieux après quelques années seulement. Côté restauration, McDonald's et Vapiano ont fermé, laissant des espaces de plusieurs centaines de mètres carrés inoccupés. Une Fnac, pourtant considérée comme une locomotive commerciale lors de l'ouverture, a également plié boutique, tout comme plusieurs enseignes de sport, de téléphonie ou de prêt-à-porter international. Certaines ailes du centre sont aujourd'hui intégralement vides, sans la moindre boutique ouverte, accentuant l'impression de "mall fantôme" dans un équipement pourtant dimensionné comme un centre régional majeur.

Ce centre, c'est le Centre commercial du Millénaire. Pensé comme un moteur économique pour le nord parisien, il est devenu en une dizaine d'années l'un des symboles les plus frappants du déclin des grandes galeries commerciales en France. Face à une fréquentation jugée insuffisante et à une vacance commerciale massive, les propriétaires et les collectivités travaillent désormais sur des scénarios de reconversion : bureaux, logements, activités culturelles ou usages mixtes. Le cas du Millénaire illustre une tendance de fond : même parmi les plus grands centres commerciaux du pays, la taille et l'ambition initiale ne suffisent plus à garantir le succès.