Ils veulent installer plusieurs dizaines d'éoliennes dans cette région, pour en faire un énorme réservoir d'énergie verte

La France et plusieurs pays d'Europe souhaitent créer le plus grand bassin énergétique éolien au monde. Ils prévoient de construire de nombreuses éoliennes dans cette région proche de l'Hexagone.

Plusieurs pays, dont la France, ambitionnent de construire le plus grand bassin énergétique offshore du monde. Le projet s'est concrétisé le 26 janvier dernier lors d'un sommet organisé à Hambourg entre les neufs Etats européens y prenant part : la Belgique, le Danemark, la France, l'Allemagne, l'Irlande, le Luxembourg, le Pays-Bas, la Norvège et le Royaume-Uni. Tous ont signé un plan d'accélération du développement de l'éolien européen.

Ces pays se sont fixés l'objectif de disposer d'un parc éolien d'une capacité de 300 gigawatts (GW) d'ici 2050. L'installation de plusieurs dizaines d'éoliennes va être nécessaire pour atteindre ce but, mais les constructions vont s'échelonner sur au moins deux décennies. Le projet prévoit une croissance progressive des capacités à partir de 2030, à raison de l'installation de 15 GW par année. Les neufs pays impliqués ont déjà signé un "pacte d'investissement" assurant le déploiement de nouvelles capacités pour respecter ce rythme sur la période 2031-2040.

Mais combien d'éoliennes cela représente-t-il ? En partant du principe qu'une éolienne en mer a une puissance de 6 à 10 mégawatt et peut produire 12 à 20 GW par an, selon les chiffres d'EDF, il suffirait d'une à deux éoliennes construites par an pour atteindre l'objectif annuel. Donc entre 10 et 20 éoliennes devraient être installées d'ici 2040 pour une capacité de 150 GW. Ces chiffres doubleraient pour atteindre l'objectif fixé en 2050 avec 20 à 40 éoliennes en tout.

© 123RF

Et où ces éoliennes sortiront-elles de terre ? Elles ne pousseront pas sur le sol français, pas plus que sur le territoire des huit autres pays à la manœuvre. Elles vont être installées en mer. Plus précisément en mer du Nord, puisque celle-ci est frontalière à presque tous les pays participants. Lesquels se réunissent d'ailleurs sous le nom de "Sommet de la mer du Nord".

La construction de plusieurs dizaines d'éoliennes en mer peut paraître lourde sur le plan environnemental, mais choisir d'installer les éoliennes en mer permet de réduire considérablement leur nombre. Avec une éolienne terrestre qui dispose d'une puissance limitée à 3 ou 4 mégawatt, il faudrait au minimum trois éoliennes construites par an et 60 d'ici 2050 pour atteindre le même objectif.

Avec ce projet de premier parc éolien offshore au monde, la Belgique, le Danemark, la France, l'Allemagne, l'Irlande, le Luxembourg, le Pays-Bas, la Norvège et le Royaume-Uni espèrent redynamiser le secteur qui est en crise en raison "des coûts de construction et de financement" qui nécessitent d'importants capitaux et représentent des risques pour les investisseurs rapporte Le Monde. Les pays européens souhaitent dépasser ces difficultés pour investir pleinement le secteur de l'éolien qui passe progressivement d'une source d'énergie complémentaire à un acteur majeur de l'approvisionnement énergétique européen domestique.

En devenant une référence mondiale dans la production d'énergie éolienne, l'Europe s'assure une meilleure autonomie énergétique et s'offre la possibilité d'atteindre les objectifs européens de décarbonation plus rapidement. Parmi toutes les énergies renouvelables, l'éolienne est considérée comme la plus productive, la plus stable et une des plus rapides à déployer à grande échelle.