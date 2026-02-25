Des prix avantageux en magasin grâce au redoux : ces produits sont bradés, les Français n'y pensent pas assez

Les températures très clémentes ont un effet direct sur certaines productions. Malgré des prix attractifs en magasin, ces articles ne font pas recette.

Les enseignes de la grande distribution croulent sous les stocks. Cagettes remplies à ras bord, rayons parfaitement achalandés... Certains produits bien précis inondent les marchés français et européen depuis cet hiver. L'occasion pour cinq grands distributeurs, Auchan, Carrefour, le Groupe Casino, Coopérative U et Intermarché, de tirer la sonnette d'alarme et de faire passer un message aux consommateurs.

Tous lancent un "appel" à leurs clients pour venir en magasin acheter ces produits, en précisant bien que les prix sont "ajustés pour soutenir l'écoulement de la production". Il s'agit là d'une bonne nouvelle pour le portefeuille des consommateurs, cela ne fait aucun doute. En revanche, la nature de ces produits n'attire pas forcément les Français. En effet, ils ne font pas partie des plus consommés du moment.

Il s'agit notamment des choux et des poireaux ! Des légumes d'hiver dont la dernière production a été plus que satisfaisante. "Pour les choux-fleurs, les conditions climatiques étaient particulièrement propices et les légumes sont sortis de terre plus tôt que prévu" en fin d'année dernière, explique Bertrand Swiderski, directeur RSE chez Carrefour, dans les colonnes du Parisien. Côté poireaux, il s'agit tout simplement de "la meilleure année possible en termes de rendement l'an dernier", précise-t-il.

Problème : si ces légumes ne sont pas consommés rapidement, ils seront perdus. Mais les Français ne pensent pas forcément à cuisiner ce genre de mets dernièrement en raison... de la météo. En effet, le redoux aperçue ces derniers jours et qui est appelé à se généraliser dans le pays n'est pas vraiment propice à leur consommation. "Avec les 20 degrés attendus dans plusieurs endroits, les gens n'ont pas l'esprit à acheter des légumes d'hiver", indique Interfel, l'association qui représente les professionnels de la production et de la distribution des fruits et légumes frais. "Qui se ferait des poireaux béchamel en ce moment ?", ironise un producteur auprès du quotidien francilien.

Une hausse de l'offre face à une demande en chute libre : les prix de ces légumes boudés par les clients baissent inévitablement. De quoi encourager les clients à se tourner vers eux ? Et bien pas vraiment. Les "légumes d'hiver manquent d'attractivité et paraissent ringards", décrit Benoit Jamin, producteur de pommes de terre en Charente-Maritime dans Le Parisien.

Leur présence en abondance et à bas prix dans les rayons peut toutefois être l'occasion de les cuisiner autrement : en salade par exemple, pour s'accorder avec le temps printanier prévu cette semaine. D'autant plus que ces prix attractifs pourraient ne pas durer. À la suite des crues qui ont frappé la France, "on va avoir un peu de moins de production" et peut-être assister à un "rééquilibrage entre l'offre et le demande", prévient Interfel. Comprenez : un retour à des prix classiques.