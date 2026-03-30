L'Education nationale a tenté de pirater des millions d'élèves, de profs et de parents... et ça a marché !

Le message, reçu par des millions de collégiens, lycéens, profs et même parents via les ENT, était en réalité un piège. L'Education nationale et Cybermalveillance.gouv.fr ont voulu les sensibiliser sur le hameçonnage en ligne.

Le message avait pour objet "Recevez gratuitement des mangas dans votre collège !" et était signé par "le principal". Il était sans doute trop beau pour être vrai. Entre le 23 et le 27 mars 2026, un email promettant des bandes dessinées au sein même des établissements scolaires a été envoyé à des dizaines de milliers de collégiens.

"Notre nouveau programme d'ouverture à la culture japonaise vous permet de recevoir gratuitement 3 mangas de votre choix dans le style Shonen ou Shojo, à venir récupérer directement à l'accueil de l'établissement", pouvait-on lire. "Pour en profiter, inscrivez-vous en ligne avant le 31 mars 2026", était-il indiqué dans la foulée, sans oublier de mentionner que "les exemplaires étant en nombre limité", il ne fallait surtout pas tarder à s'inscrire.

À y regarder de plus près, l'expéditeur (principal.doe@acaddemie.fr) comme le lien d'inscription (www-2.acaddemie.fr) semblaient d'emblée plus que douteux. Mais les escrocs derrière cette arnaque étaient cette fois peu banals : c'est bien l'Education nationale et Cybermalveillance.gouv.fr, plateforme de sensibilisation et d'aide aux victimes d'arnaques en ligne, qui ont tenté d'hameçonner les élèves, pour une opération de sensibilisation à grande échelle. "Une mise en situation réelle, mais sans danger", a tenu à préciser Pierre Desbiolles, chef du service de l'instruction publique et de l'accompagnement pédagogique, lors d'une conférence de presse sur ce piratage géant, lundi 30 mars.

Plus de 9,2 millions de personnes ciblées par l'arnaque de l'Education nationale

Ce message et bien d'autres du même genre ont été envoyés via les ENT aux collégiens, mais aussi lycéens, personnels de l'Éducation nationale et même aux parents d'élèves pendant l'opération. L'ensemble de la communauté éducative a été visée, soit 9,2 millions de personnes, a indiqué le ministère de l'Education : 3,5 millions d'élèves et 5,6 millions d'adultes dans 6400 établissements. Une fois tombées dans le piège, les victimes étaient redirigées vers une page expliquant le principe du hameçonnage et les moyens d'y faire face.

L'hameçonnage (ou phishing en anglais) est en effet le principal mode opératoire utilisé par les cybercriminels pour dérober des informations personnelles et/ou bancaires aux internautes. C'est aussi la première menace pour les Français selon le récent bilan annuel de l'organisme public Cybermalveillance.gouv.fr. Les demandes d'assistance pour cette forme d'arnaque ont augmenté de 70% en 2025 sur la plateforme 17Cyber, le service public d'assistance en ligne destiné aux victimes de cybermalveillance.

Par message électronique (e-mail), SMS ou encore par téléphone, l'hameçonnage consiste à usurper l'identité d'un tiers de confiance (banque, administration, réseau social, entreprise de livraison, commerce en ligne…) pour tromper la victime et l'inciter à communiquer ses données d'identité, ses mots de passe ou ses numéros de carte bancaire, ou même l'inciter à installer un virus.

L'opération de l'Education nationale et de Cybermalveillance.gouv.fr, avec plusieurs autres partenaires comme les ministères de la Justice, de l'Intérieur ou la Cnil, avait pour nom de code "Opération Cactus". Testée dès 2024 dans les académies d'Orléans-Tours et de Versailles, elle avait été généralisée une première fois à l'échelle nationale en mars 2025, en ciblant 2,5 millions de collégiens et de lycéens, au sein de plus de 4 700 établissements, les incitant à se procurer gratuitement des jeux vidéos piratés. A l'époque, près d'un sur 12 avaient cliqué sur le lien frauduleux.

Plus d'un million de personnes sont tombées dans le piège

Cette année, ce sont plus de 210 000 collégiens, 96 000 lycéens, mais aussi 670 000 parents et 100 000 profs qui ont été piégés, soit une moyenne de 12% des personnes exposées dès les premiers jours de l'opération. Les adultes sont les plus touchés, avec 13% des parents et même 20% des personnel du ministère de l'Education. Pour eux, les dommages seront heureusement limités : ils ont été exposés in fine à une vidéo d'1mn47, expliquant la nécessité de rester vigilant face aux message et aux sollicitations qui peuvent être reçus par voie électronique.

"Opération Cactus 2026 : sensibilisation des élèves au hameçonnage"

Celle-ci délivre aussi les 5 habitudes à suivre pour éviter de se faire avoir : vérifier l'expéditeur, évaluer la nature du message (un caractère d'urgence, des émotions, ou de bonnes affaires doivent vous alerter), regarder de près les liens contenus dans l'email avant de cliquer (fautes d'orthographe, différence avec un lien officiel) dans le but de vérifier si le site est légitime ou non, ne jamais communiquer d'informations sensibles suite à un message ou un appel, contacter directement l'organisme au moindre doute via un autre canal, pour confirmer le message, et enfin activer la double authentification.

L'opération Cactus, qui a ainsi permis de réaliser 1 million de pages vues sur des liens de sensibilisation, a un double objectif, comme l'ont rappelé le ministère de l'Education et Cybermalveillance.gouv.fr : "sensibiliser et responsabiliser ces publics face aux risques numériques, en marquant les esprits à travers des messages forts et une communication portée par des autorités en charge des sujets de cybersécurité". Elle a été accompagnée d'actions de sensibilisation au collège et au lycée à la fin mars. Deux sessions ont notamment été organisées dans un collège du 13e arrondissement de Paris, dans des classes de cinquième et de troisième. Des interventions ont aussi eu lieu dans un lycée de Pantin, pour des classes de première et de terminale. "Le but est que dans les établissements, on puisse parler de cybersécurité", indique Jérôme Notin, Directeur général de Cybermalveillance.gouv.fr.