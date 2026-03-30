Grève du 31 mars à l'école : classes fermées, pas de cantine... A quoi s'attendre ?

Un appel à la grève des enseignants et du personnel des écoles a été lancé par les principaux syndicats du milieu éducatif pour ce mardi 31 mars. Des établissements seront alors fermés.

Une nouvelle grève est annoncée ce mardi 31 mars dans le milieu scolaire. "L'ensemble des personnels des écoles, enseignant-es et AESH" sont appelés à la grève par une intersyndicale composée de la FSU, l'UNSA Éducation, la CFDT Éducation Formation et Recherche Publiques, la CGT Educ'Action et SUD Éducation. Ils souhaitent notamment dénoncer la suppression de 4018 postes à la rentrée prochaine. Près de la moitié, 1891 précisément, concernent des écoles maternelles et élémentaires publiques. Le secondaire est aussi touché. Cette décision est justifiée par la baisse démographique attendue avec 116 800 enfants de moins en primaire ainsi que 34 000 élèves de moins dans le secondaire lors de la rentrée 2026 selon la Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP) du ministère chargé de l'éducation nationale. "La variable démographique ne peut être la boussole principale des choix en matière de moyens pour l'Éducation nationale", déplore l'intersyndicale dans un communiqué.

Ils craignent des conséquences encore plus importantes de ces suppressions de postes : "La conséquence inévitable, c'est qu'on aura des classes plus chargées et davantage à double ou triple niveaux. Le ministère ferait bien d'utiliser la baisse démographique pour réduire les effectifs", a expliqué pour BFMTV Aurélie Gagnier, porte-parole et co-secrétaire générale du FSU-Snuipp. Cela pourrait, selon eux, poser un vrai problème car les classes françaises sont déjà très nombreuses et que le niveau scolaire est en baisse. Des fermetures de classes sont également craintes. L'intersyndicale dénonce aussi le "blocage de toute revalorisation salariale". Le gouvernement est alors appelé à revoir ses choix court-termistes et à inclure dans le budget 2027 la création d'emplois et la revalorisation des salaires.

Quelles perturbations à l'école à cause de la grève ?

Il y aura donc des perturbations dans les écoles ce mardi 31 mars : des classes, voire des écoles entières, pourront être fermées en l'absence d'enseignants. Des services périscolaires pourront ne pas fonctionner comme la cantine ou l'accueil en dehors des heures de classe. Les parents devront alors s'arranger pour récupérer leurs enfants sur ces horaires. Il faut bien se renseigner auprès de la direction, sur le site de l'académie, l'ENT ou encore auprès de la mairie. Un service minimum d'accueil est normalement proposé par la commune dès lors qu'au moins 25% des enseignants sont déclarés grévistes. En dessous de ce seuil, la gestion est interne avec les enseignants qui sont présents. Des perturbations pourront également toucher les transports scolaires.

Ce mouvement pourrait être particulièrement suivi. Des rassemblements sont, par ailleurs, organisés dans les grandes villes de France pour manifester, notamment à Paris avec un rendez-vous à Luxembourg à 14 heures. La mobilisation ne se limitera pas à la journée de mardi : des actions avec les parents d'élèves, les associations et les collectivités sont prévues jusqu'à vendredi.