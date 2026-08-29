CARTE. Visualisez la chute du nombre d'élèves dans votre département d'ici 2035, des fermetures de classe à la pelle annoncées

Un choc démographique attend l'école française, compte tenu de la baisse de la natalité. Découvrez comment votre territoire va être impacté à l'horizon 2035.

La carte scolaire, établie par le ministère de l'Education nationale pour répartir les moyens d'enseignement à travers la France, a été établie pour la rentrée 2026. Chaque année, elle est attendue par le monde enseignant, mais aussi les parents dans les territoire, puisque c'est elle qui détermine les ouvertures et les fermetures de classes. Avec 160 000 élèves en moins à la rentrée, elle suscite déjà cette année de vives réactions. Selon les estimations effectuées il y a quelques mois par la FSU-SNUipp, premier syndicat des enseignants des écoles, ce sont environ 3 700 classes de maternelle et de primaire qui devraient fermer cette année, contre 2 400 l'an passé.

Plus inquiétant, les projections à dix ans du ministère de l'Education nationale attestent d'une chute très nette du nombre d'élèves jusqu'en 2035. Il faudra compter alors près de 1,68 million d'élèves en moins par rapport à aujourd'hui, selon le scénario intermédiaire retenu par la DEPP, une direction du ministère de l'Education nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Soit une baisse de 14,2% de la population scolaire actuelle, dans le premier et second degré, au sein des établissements publics et privés sous contrat.

CARTE : évolution du nombre d'élèves entre 2025 et 2035

Ces projections s'inscrivent dans un contexte démographique marqué par une "baisse des naissances amorcée depuis 2010 et accentuée au cours des dernières années", remarque la DEPP. Conséquence directe : la baisse des effectifs d'élèves depuis 2016 dans le premier degré a aussi gagné le second degré depuis 2024. Et elle ne devrait pas faiblir. Voici l'évolution prévue du nombre d'élèves entre 2025 et 2035 dans chaque département.

Le ministère de l'Education rappelle que ces estimations reposent sur des "hypothèses démographiques" et sur "l'hypothèse de stabilité des comportements de scolarisation observés récemment", dans une étude très précise de la DEPP. Mais dans le détail, la chute serait plus significative dans le premier degré (933 000 élèves, -15,2 %) que dans le second degré (743 800 élèves, -13,2 %). Pas moins de 14 départements connaîtraient des baisses supérieures à 20% au sein de neuf académies différentes.

Sur le podium des départements qui perdraient le plus d'élèves en dix ans, on retrouve Paris avec une baisse de 23,6%, soit 67 715 élèves en moins. Arrivent ensuite les Ardennes avec une chute considérable de 23,7%, perdant 9 663 élèves. En première position, on retrouve la Meuse avec une baisse de 26,3%, les effectifs du département passant de 26 359 à 19 431 élèves entre 2025 et 2035.

Quid des départements avec le plus faible nombre d'élèves au total ? Ici, si les baisses sont un peu moins importantes, la situation n'en reste pas moins délicate. Ces chiffres concernent uniquement des zones rurales, sans grande ville. Le Cantal (14 762 élèves, -17,1%), la Creuse (11 007 élèves, -19,8%) et la Lozère (9 459 élèves, -17%) sont les trois départements qui compteront, en 2035, le moins d'élèves dans leurs classes.

Les effectifs détaillés par département entre 2025 et 2035

Cette chute du nombre d'élèves entraînera mécaniquement des fermetures de classes qui pourraient localement mettre en péril la pérennité de quelques établissements, d'autant plus s'il s'agit de petites écoles.

Le ministère de l'Education nationale n'a pas transmis d'estimation sur le nombre de fermetures de classe à l'échelle du pays et par département, l'examen annuel de la situation dans chaque territoire continuant de prévaloir. Mais pour anticiper et la baisse démographiques et mieux intégrer les fermetures inéluctables de classes, Edouard Geffray, ministre de l'Education nationale, a annoncé il y a plusieurs mois mettre en place une expérimentation inédite de construction de la carte scolaire dans 18 départements, répartis entre 17 académies, et représentatifs de la diversité des territoires français.

"L'expérimentation repose sur un changement de méthode. À partir d'une projection démographique pluriannuelle, les acteurs de ces territoires travailleront ensemble leur carte scolaire au regard de différents critères, notamment les effectifs attendus et les contraintes de transport propres à chacun", expliquait-il par voie de communiqué le 23 avril dernier.

Un "schéma d'emploi" émanerait de ces discussions, présenté en loi de finances. " Nous inversons la logique en partant du terrain et des réalités de chaque territoire", promet le ministre, pour déterminer quelles seront les classes fermées. Mais il n'y a pas de secret : s'il n'y a pas de corrélation linéaire entre les baisses d'effectifs et les fermetures de classes, il est évident que plus le nombre d'élèves diminue et plus se pose la question de la réduction des classes dans un département et une commune.

Des seuils de référence existent d'ailleurs actuellement pour fixer à partir de quand est envisagée une ouverture ou une fermeture de classe dans une commune ou un département. En guise d'exemple, à Paris, si deux classes sont ouvertes avec 30 élèves, alors il est prévu d'en fermer une, s'il y a dix classes avec 270 élèves, une fermeture est aussi requise, comme le précise le syndicat FSU-SNUipp.

Des fermetures de classes inéluctables

"On sait que dans une école rurale où il n'y a plus que deux classes, c'est dramatique pour les enseignants, dramatique en termes de dynamique pédagogique, et c'est dramatique pour la commune évidemment", explique la sénatrice socialiste de Loire-Atlantique, Karine Daniel, dans les colonnes de Public Sénat. Dans son département, les effectifs devraient chuter de 10,01 % en l'espace de 10 ans.

Face à cette situation alarmante, la chambre haute du Parlement préconise la mise en place d'une loi de programmation sur six ans, "fixant la stratégie nationale en emplois, ouvertures et fermetures de classes ou d'écoles". "Elle donnerait la visibilité nécessaire aux élus locaux, et permettrait d'engager des concertations avec les familles", explique de son côté le sénateur LR de la Somme, Laurent Somon.

La préparation de la carte scolaire dure environ un an. Elle commence dès le mois d'octobre pour se terminer dix mois plus tard dans les jours qui suivent la rentrée. Elle prend en compte plusieurs indicateurs comme la natalité, les déménagements, les projets immobiliers ou encore l'implantation des entreprises. Dès le mois de décembre, le ministère de l'Éducation nationale communique sur le volume de postes d'enseignants pour la rentrée. En fonction de ces données, l'inspection académique décide au mois de janvier de l'ouverture ou de la fermeture des classes, même si ces prévisions peuvent être ensuite ajustées.

Dans le premier degré, les maires sont consultés sur les mesures envisagées pour leur commune, indique le ministère. Un Conseil Départemental de l'Éducation Nationale (C.D.E.N.) est réuni en février et donne un avis sur les mesures proposées. La décision définitive appartient au directeur académique des services de l'éducation nationale. Pour le second degré, le rectorat répartit le nombre de postes d'enseignants du secondaire dont il disposera pour l'année scolaire dans les différents départements. Ensuite, une consultation du Comité technique paritaire départemental a lieu. Les chefs d'établissement sont alors informés du "montant de leur dotation en heures d'enseignement" et non pas en nombre de postes d'enseignants. Les chefs d'établissement répartissent enfin cette dotation entre les disciplines. Des ajustements peuvent "intervenir entre le mois de mai et le 30 juin".