Phase complémentaire de Parcoursup : les 5 conseils ultimes pour ses nouveaux vœux

La phase d'admission complémentaire Parcoursup permet aux candidats de formuler jusqu'à dix nouveaux vœux dans les formations dont certaines places sont encore disponibles. Voici nos conseils pour cette étape déterminante.

Une seconde chance à ne surtout pas négliger. La phase complémentaire Parcoursup permet aux candidats de formuler jusqu'à dix nouveaux vœux dans les formations disposant encore de places. Il s'agit donc d'une vraie opportunité pour les candidats qui n'auraient pas eu de proposition au cours de la phase principale.

Cette phase complémentaire débute le 11 juin 2026. Vous pouvez formuler des vœux jusqu'au 8 septembre 2026 inclus et les formations peuvent envoyer des propositions d'admission jusqu'au 10 septembre 2026 inclus. En 2025, "plus de 83 000 candidats ont reçu une proposition d'admission en participant à la phase complémentaire", rappelle le ministère.

La carte des formations Parcoursup, qui recense les formations qui ont des places disponibles, est mise à jour régulièrement. Cette deuxième phase est ouverte à tous les candidats, qu'ils aient ou non déjà reçu une proposition d'admission en phase principale. Attention, vous ne pouvez pas formuler de vœu pour une formation pour laquelle vous avez déjà reçu une réponse négative en phase principale mais vous pouvez candidater sur une même formation proposée dans un autre établissement.

Qui est concerné par la phase complémentaire Parcoursup ?

La phase complémentaire Parcoursup est destinée aux candidats qui n'ont pas reçu de proposition d'admission en phase principale : les candidats qui n'ont reçu que des réponses négatives à leurs vœux le 2 juin 2026 et les candidats dont tous les vœux sont en attente. Les candidats inscrits sur Parcoursup qui n'ont pas confirmé de vœux au 1er avril 2026 sont aussi concernés.

Les candidats qui ne se sont jamais inscrits sur Parcoursup y ont également accès. Ils doivent préalablement procéder à leur inscription sur Parcoursup avant le 8 septembre 2026 inclus. Enfin, les candidats qui ont déjà accepté une proposition d'admission en phase principale peuvent aussi faire de nouveaux vœux pour des formations qui les intéresseraient davantage. Le ministère rappelle qu'un candidat ne peut accepter "qu'une seule proposition d'admission à la fois". S'il reçoit une proposition d'admission en phase complémentaire alors qu'il en a déjà accepté une en phase principale, il doit choisir celle qu'il préfère.

Nos conseils pour la phase complémentaire Parcoursup

Une erreur fréquente et qui peut vous coûter votre place dans une formation désirée concerne le timing. En effet, attendre la fin de la phase principale pour s'intéresser à la phase complémentaire est fréquent, pourtant, ce n'est pas vraiment la bonne stratégie à adopter. Les meilleures opportunités arrivent dès l'ouverture de la phase complémentaire Parcoursup, le 11 juin 2026. Ne pas attendre fin juillet et candidater tôt vous permet donc de maximiser vos chances dans cette seconde phase. De plus, se connecter le plus tôt possible le 11 juin - la séquence démarre généralement à 14 heures - devrait vous permettre de bénéficier d'un choix encore plus large.

Notre deuxième conseil concerne la zone géographique de vos recherches. Si vos vœux doivent dans la mesure du possible, être en adéquation avec votre projet initial, il est également très important de songer à des zones géographiques ou des établissements moins demandés pour tenter de vous démarquer. Vous aviez demandé une licence en économie à Toulouse en phase principale ? Tentez désormais votre chance dans des villes plus petites en phase complémentaire, les places pourraient être plus accessibles tout en bénéficiant de la même formation.

Troisièmement : la réactivité. Il est primordial de rester connecté et concerné le plus possible pendant cette période déterminante. La carte des formations en phase complémentaire est mise à jour quotidiennement sur la plateforme dédiée. Il est donc judicieux de consulter cette carte quotidiennement, voire plusieurs fois par jour. Une formation complète un lundi peut très bien bénéficier de quelques places libres dès le lendemain, si des candidats se désistent et acceptent une autre proposition. En phase complémentaire, cette réactivité et une certaine persévérance peuvent être récompensées, alors, ne passez pas à côté.

Nous vous conseillons également d'être le plus attentif possible aux dates limites de réponse aux propositions d'admission. Pour une proposition reçue entre le 12 juin et le 17 août 2026 : vous avez deux jours pour répondre. Pour une proposition reçue entre le 17 août et le 10 septembre 2026 : vous avez un jour seulement pour répondre. Ces délais de réponse sont capitaux et s'ils ne sont pas respectés, peuvent annihiler l'un de vos vœux. Soyez vigilant pour éviter une immense déception.

Enfin et toujours dans une optique de maximisation de vos chances, nous vous conseillons de conserver vos vœux en attente de la phase principale. Cela peut paraître accessoire, pourtant, il s'agit d'un élément déterminant. Autrement dit : un vœu intéressant renseigné en phase principale s'ajoute aux dix vœux que vous pouvez formuler en phase complémentaire. Si le vœu souhaité en phase principale se débloque, il peut être accepté. De la même manière, si un vœu de la phase complémentaire est accepté, il peut être choisi, tout en conservant ses vœux en attente en phase principale. Cela n'impacte en rien votre phase complémentaire.