Avez-vous le niveau pour la dictée du brevet 2026 ? Faites le test en 10 questions !

Les premiers sujets de français du brevet 2026 sont tombés. Découvrez la dictée proposée à certains troisièmes et tentez votre chance.

Les élèves de troisième vont bientôt passer les épreuves du brevet les 26, 29 et 30 juin prochains. L'épreuve de français d'une durée de trois heures ouvrira le bal. Tout d'abord, ils vont plancher sur des questions de grammaire, de linguistique, de compréhension et d'interprétation autour d'un texte littéraire. Cette première partie se terminera par la célèbre dictée, avant de prendre une pause et de passer à l'exercice de rédaction avec le choix entre un sujet d'imagination et un autre de réflexion.

Les collégiens français étudiant dans un centre étranger d'Amérique du Nord ont déjà passé leur brevet début juin. Cela peut être un bon entrainement pour ceux qui en feront de même à la fin du mois. La dictée était notée sur 10 points et portait sur un extrait du recueil de Francis Ponge Pièces publié en 1961. Il s'agit du début du poème "La pomme de terre". Conjugaisons, accords, orthographe, on vous propose de vous prêter au jeu à travers 10 questions reprenant des passages de la dictée. Pour vous aider, des propositions de réponses sont indiquées pour trouver le mot manquant, il vous suffit de choisir le bon. Sinon, la dictée complète est disponible à la fin du quiz.

Alors, avez-vous fait un sans faute ? Auriez-vous eu 10/10 à la dictée du brevet ? La dictée a toujours été un exercice redouté, surtout qu'aujourd'hui le niveau des élèves en français est en baisse. Alors, que pensez-vous de celle-ci ? Vous pouvez aussi entrainer vos enfants avec ce petit test.