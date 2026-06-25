Brevet 2026 et canicule : les règles changent pour l'épreuve de français

Le brevet des collèges 2026 est maintenu malgré la canicule. Les fortes chaleurs n'auront pas raison de la première épreuve prévue ce vendredi matin, mais elles justifieront des aménagements spéciaux a annoncé le ministre de l'Education nationale.

Le brevet des collèges 2026 se tiendra comme prévu, canicule ou pas. Alors que la France suffoque sous des températures extrêmes montant jusqu'à 44°C, et des ressentis encore plus élevés, depuis le début de la semaine, les collégiens de troisième doivent passer le diplôme national du brevet (DNB) les vendredi 26 juin puis les lundi 29 et mardi 30 juin. A ces dates, le pic de la canicule devrait être passé, mais il continuera de faire très chaud, notamment dans les salles d'examens.

Les températures élevées, et peut-être caniculaires, ne sont cependant pas un argument suffisant pour annuler le brevet des collèges. Interrogé sur France 2 ce jeudi 25 juin, le ministre de l’éducation nationale, Edouard Geffray, a reconnu que ce n’était "pas idéal" de composer dans de telles conditions. Il a toutefois précisé que les épreuves auraient lieu le matin, donc pas aux horaires les plus chauds. Une sortie qui confirme ses déclarations de la veille, actant que l'épreuve de français du brevet 2026 était "maintenue". L'épreuve de français ayant lieu de 9h à 12h15 ne fait donc pas exception à la règle.

Les collégiens pourront, "évidemment", "à tout moment, au cours de l’épreuve, aller se rafraîchir. De l’eau sera distribuée", a affirmé M. Geffray. "On va essayer de créer les conditions optimales ou les moins désagréables possibles pour qu’ils puissent composer. Mais je crois qu’il vaut mieux qu’ils fassent leurs examens plutôt qu’ils ne les fassent pas ou qu’ils les fassent au mois de septembre", a-t-il ajouté. Plus de 850 000 collégiens passeront donc dès vendredi, en pleine canicule, les épreuves du brevet dans sa nouvelle formule, marquée notamment par un contrôle continu et un système de notation révisé.

L'épreuve de français du brevet aménagée pendant la canicule

Si la première épreuve du brevet des collèges est maintenue malgré la poursuite de la canicule, Edouard Geffray a assuré qu'un certain nombre d'aménagements sont prévus "pour permettre aux élèves d'être dans des conditions plus confortables" durant les examens. Parmi ces conditions, la plus importante est la possibilité d'instaurer plusieurs pauses durant l'épreuve de français qui dure trois heures. Normalement, une pause de 15 minutes est prévue au milieu de l'examen, et cette année les chefs des centres d'examen pourront décider d'instaurer de "deux pauses de 15 minutes" pendant l'épreuve : une après chacune des trois étapes qui compose l'examen de français au brevet des collèges (les questions de compréhension et de grammaire, l'exercice de rédaction et la dictée). Ces interruptions permettront aux élèves de s'aérer et se rafraîchir.

D'autres aménagements plus discrets sont également prévus. Des mesures ont été prises concernant la distribution d'eau aux candidats, lesquels sont autorisés et même invités à se rendre aux épreuves avec de quoi boire et se sustenter. Le ministre a précisé que les règles empêchant les élèves de sortir de la salle d'examen pendant la première heure d'épreuve "ne trouveront pas à s'appliquer". Les candidats seront ainsi autorisés à se rendre aux toilettes pour se rafraichir dès le début de l'épreuve, mais toujours sur surveillance pour éviter les tricheries.

Les autres épreuves de brevet 2026 maintenues ?

Si l'épreuve de français du brevet est maintenue ce vendredi 26 juin, il y a fort à parier que les épreuves de lundi et mardi le seront également. Au moins pour les épreuves du matin qui sont celle d'histoire-géographie le lundi et celle de mathématiques le mardi. Toutes les deux ont lieu de 9h à 11h. La question de pose cependant pour l'épreuve de sciences qui est prévue lundi après-midi de 13h30 à 14h30 et celle de langues réservée aux candidats libres et organisée mardi de 14h à 15h30.

Le ministre de l'Education est enclin à mettre fin à la tenue des examens l'après-midi, que ce soit pour le bac ou pour le brevet. Il le faisait savoir le 14 juin sur Franceinfo : "On ne peut plus se permettre d'avoir des épreuves, aujourd'hui, en mai ou en juin, qui se déroulent de 14 heures à 18 heures. Parce que malgré tout, entre 8 heures et midi, si vous avez aéré le matin avant d'arriver, ça reste à peu près frais". Il a d'ailleurs annoncé le report des certains oraux du bac organisés l'après-midi dans plusieurs académies pendant le pic, et même pour largement la période de canicule. "C’est très clairement l’objectif que je poursuis. C’est ce que je veux faire, donc on le fera. Mais simplement il faut qu’on voie comment ça s’organise, parce que ça suppose un calendrier plus étalé, peut-être plus de jury mobilisé", explique-t-il sur France 2, jeudi 25 juin. Au total, sur la semaine du 22 au 26 juin, 10 300 candidats du bac devant passer des oraux ont vu leur épreuve reportée à fait savoir Edouard Geffray le mercredi 24 juin. Ces reports concernent cependant une petite minorité des candidats.

Les deux épreuves du brevet 2026 organisées lundi et mardi après-midi peuvent donc encore être reportées selon une analyse au cas par cas, notamment département par département ou centre d'examen par centre d'examen. Un report général des épreuves apparaît peu probable selon les syndicats de l'enseignement qui se sont entretenus à deux reprises avec Edouard Geffray au sujet des examens du brevet, le dimanche 21 et le mardi 23 juin. Le SNES-FSU confirmait dès dimanche que le ministre de l'Education nationale "réfute tout cadre de décision global, persistant à renvoyer au cas par cas et au niveau local, en s'abritant derrière l'approche interministérielle". "S'il faut fermer, on ferme", déclarait toutefois Edouard Geffray.

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