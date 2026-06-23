Le brevet 2026 reporté à cause de la canicule ?

Le brevet des collèges 2026 débute ce vendredi 26 juin, mais le report des certaines épreuves est évoqué en raison de la canicule qui touche la France.

Le brevet des collèges 2026 va-t-il être perturbé par la canicule ? A l'heure où les élèves passent les examens de fin d'année, la France suffoque sous un "épisode caniculaire d'intensité exceptionnelle" avec des températures flirtant, et même dépassant, régulièrement les 40°C.

Les épreuves du diplôme du brevet national (DNB) courent du vendredi 26 juin au mardi 30 juin. La canicule, elle, doit atteindre le pic de chaleur entre le mardi 23 juin et le jeudi 25 juin. Théoriquement, les températures caniculaires ne sont pas censées gêner les élèves au moment de la première épreuve, celle de français prévue vendredi matin, mais en pratique la réalité est tout autre.

Si le pic de la canicule doit avoir lieu jeudi au plus tard, il y a de fortes chances pour que les températures restent très élevées au premier jour du brevet des collèges 2026. Une "atténuation" de la chaleur par le nord et l'ouest de la France à compter de vendredi est envisagée par La Chaîne météo qui prévient cependant que les températures ne retrouveront pas le niveau des normales de saison. Surtout, la canicule pourrait se poursuivre durant le week-end et le début de semaine prochaine à l'est. Sans compter q'uaprès le pic de la canicule, l'atmosphère n'aura pas assez d'une nuit pour se rafraîchir et retrouver des niveaux supportables.

La question du maintien des épreuves de brevet de collèges se pose donc, d'autant que certains oraux du bac 2026 organisés lundi et mardi, soit avant et pendant le pic de chaleur, ont été reportés pour plus de 5 000 candidats en raison de la canicule.

Pourquoi le brevet des collèges pourrait être maintenu

Avant le début de la canicule exceptionnelle de juin 2026, le ministre de l'Education nationale, Edouard Geffray, avait fait part de sa volonté de généraliser les tenues des examens en matinée uniquement, pour éviter aux candidats de passer des épreuves sous les fortes chaleurs. "On ne peut plus se permettre d'avoir des épreuves, aujourd'hui, en mai ou en juin, qui se déroulent de 14 heures à 18 heures. Parce que malgré tout, entre 8 heures et midi, si vous avez aéré le matin avant d'arriver, ça reste à peu près frais", expliquait-il sur Franceinfo le dimanche 14 juin. D'ailleurs les oraux du bac concernés par un rapport sont uniquement des épreuves initialement prévues l'après-midi, celles organisées le matin ont toutes été maintenues.

Toutes les épreuves du brevet des collèges, à l'exception de celle de sciences et de celle de langue pour les candidats libres, se déroulent le matin à partir de 9 heures. Seules les épreuves de sciences et de langue seraient susceptibles d'être reportées selon la consigne du ministre Edouard Geffray.

Le report des épreuves du brevet décidé "au cas par cas"

Le ministre de l'Education s'est toutefois entretenu avec les syndicats de l'enseignement le dimanche 21 juin et un autre rendez-vous est prévu ce mardi 23 juin pour "prise de décisions sur le DNB". "Il est favorable à de la souplesse, notamment en envisageant plus de délais pour les corrections, quitte à proclamer les résultats plus tard que prévu", indiquait le SE-UNSA à l'issue de la première entrevue. Mais quid des horaires des épreuves ? Le SNES-FSU a proposé que les épreuves du brevet se déroulent sur quatre demi-journées, uniquement le matin, et une réponse pourrait être obtenue ce mardi.

Si le ministère doit encore trancher, il semble d'ores et déjà acté qu'aucune directive nationale ne sera prise. Le ministre serait d'avis de décider de l'organisation des épreuves au cas par cas en fonction de la présence de climatisation dans les salles d'examens. Le SNES-FSU confirmait dès dimanche que le ministre de l'Education nationale "réfute tout cadre de décision global, persistant à renvoyer au cas par cas et au niveau local, en s'abritant derrière l'approche interministérielle". Autrement dit : lorsque les conditions de sécurité ne sont pas satisfaisantes, des décisions de fermetures ou d'aménagements pourront être prises, au cas par cas. "S'il faut fermer, on ferme", a toutefois déclaré Edouard Geffray.

Pour l'heure, les 850 000 élèves appelés à passer l'examen du brevet national des collèges 2026 (DNB) sont bien attendus dans leur salle à compter du vendredi 26 juin. Les éventuels reports doivent être annoncés ce lundi, pour la semaine entière, dans chaque académie ou département. Le ministre de l'Education nationale, Edouard Geffrey, devrait s'exprimer ce lundi après-midi sur la question du report de l'épreuve écrite de français du vendredi.