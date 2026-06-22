Un report du brevet 2026 à cause de la canicule ?

En raison de la canicule qui touche toute la France cette semaine, certaines épreuves du brevet des collèges 2026 pourraient être reportées.

Le brevet des collèges 2026 va-t-il être reporté en raison de la canicule ? En effet, la canicule s'étend encore et touche toute la France ce lundi 22 juin 2026. Météo France évoque un "épisode caniculaire d'intensité exceptionnelle" et possiblement plus fort que la canicule d'août 2003. La température moyenne nationale dépasse les 30°C, un niveau inédit. Le pic de la canicule est prévu pour les prochains jours, entre lundi et mercredi.

Mais ces températures extrêmes pourraient bien perdurer au-delà : "une atténuation par le nord" est envisagée par La Chaîne Météo, qui évoque même une fenêtre "autour du week-end du 28 juin". En revanche, Meteo Consult, indique que la canicule pourrait bien se poursuivre à l'est jusqu'en début de semaine prochaine". La canicule pourrait donc se poursuivre jusqu'au lundi 29 juin prochain, au beau milieu des épreuves du DNB 2026.

Les épreuves écrites du diplôme national du brevet communes à tous les candidats auront lieu les vendredi 26, lundi 29 et mardi 30 juin 2026 pour la session normale. L'épreuve de langue vivante étrangère spécifique aux candidats individuels se tiendra le mardi 30 juin 2026. De quoi faire planer de sérieux doutes sur la tenue des épreuves, alors que le mercure devrait monter jusqu'à 44°C, cette semaine, dans le département de la Vendée.

La question d'un report du brevet 2026, notamment pour l'épreuve écrite de français du vendredi 26 juin se pose donc. Salles surchauffées, difficultés à se concentrer, atteinte à l'intégrité physique de certains élèves... Les raisons qui pourraient pousser le gouvernement à faire une annonce en ce sens ne manquent pas. Une réunion entre les organisations syndicales et le ministre de l'Education nationale a justement eu lieu samedi 20 juin.

Le DNB 2026 reporté ? Des décisions "au cas par cas" pour le ministre de l'Education nationale

"Le ministre conclut en nous donnant rendez-vous mardi pour prise de décisions sur le DNB, il est favorable à de la souplesse, notamment en envisageant plus de délais pour les corrections, quitte à proclamer les résultats plus tard que prévu", indique le SE-UNSA. Des directives pour protéger les élèves et les personnels pourraient donc être dévoilées rapidement. Le SNES-FSU rappelle qu'il avait proposé que les épreuves du brevet se déroulent sur quatre demi-journées, le matin.

La réunion entre syndicats et gouvernement a également fait émerger une tendance claire : les examens ne pourront se dérouler que le matin, ou dans l'après-midi au cas par cas en fonction de la présence de climatisation dans la salle. De plus, l es personnels vulnérables doivent se signaler auprès de leur hiérarchie qui évalue les risques et propose des aménagements de conditions de travail au cas par cas (situations médicales avec risque sur la santé en cas de chaleur extrême).

Le SNES-FSU confirme bien - après entretien avec lui - que le ministre de l'Education nationale "réfute tout cadre de décision global, persistant à renvoyer au cas par cas et au niveau local, en s'abritant derrière l'approche interministérielle". Autrement dit : lorsque les conditions de sécurité ne sont pas satisfaisantes, des décisions de fermetures ou d'aménagements pourront être prises, au cas par cas. "S'il faut fermer, on ferme", a toutefois déclaré Edouard Geffray.

Pour l'heure, les 850 000 élèves appelés à passer l'examen du brevet national des collèges 2026 (DNB) sont bien attendus dans leur salle à compter du vendredi 26 juin. Les éventuels reports doivent être annoncés ce lundi, pour la semaine entière, dans chaque académie ou département. Le ministre de l'Education nationale, Edouard Geffrey, devrait s'exprimer ce lundi après-midi sur la question du report de l'épreuve écrite de français du vendredi.