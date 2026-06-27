Avez-vous le niveau d'histoire de 3e ? Oui si vous obtenez 10/10 à ce test !

Pour le brevet, dont l'épreuve d'histoire-géo a lieu ce lundi 29 juin, il faut maitriser des repères chronologiques. Certaines dates doivent être connues par cœur.

Durant les années collège, les dates et repères chronologiques ponctuent les cours d'histoire. En classe de troisième, le programme se concentre notamment sur l'Europe de 1914 à 1945, le monde depuis 1945, ainsi que la République française depuis 1944. Lors du brevet, la maîtrise des dates clés de ces périodes est régulièrement évaluée. Cette année, l'épreuve d'histoire-géographie et d'enseignement moral et civique du brevet a lieu le lundi 29 juin et dure deux heures.

Le jour de l'épreuve, ces dates peuvent être utiles dans plusieurs types d'exercices. Les candidats peuvent par exemple devoir compléter une frise chronologique, comme cela a été le cas l'an dernier, mais ce n'est pas systématique. Elles peuvent aussi servir dans un exercice de développement construit : dans ce cas, il faut être capable d'indiquer les dates précises, avec le jour, le mois et l'année lorsque c'est possible, mais aussi les replacer dans leur contexte.

Alors, avez-vous vraiment retenu ces repères historiques ? Pour le vérifier, voici un quiz en 10 questions. Pour chacune, trois réponses sont proposées, mais une seule est correcte. L'objectif est simple : retrouver les bonnes dates, éviter les pièges et viser le 10/10. À vous de jouer !

Si vous avez obtenu 10/10, vous maîtrisez très bien les repères chronologiques essentiels pour le brevet. Si certaines dates vous ont échappé, pas de panique : c'est justement le moment de les revoir. N'hésitez pas à partager ce test avec vos amis et votre famille pour savoir s'ils feront mieux que vous.