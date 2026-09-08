Classement PISA 2026 : la France décroche, alerte sérieuse sur les maths

Les résultats de la nouvelle enquête PISA sur le niveau des élèves de l'OCDE sont tombés. Pour la France, les scores sont les plus bas jamais enregistrés.

Ce mardi 8 septembre, une nouvelle enquête PISA (Programme international pour le suivi des acquis des élèves) a été dévoilée par l'OCDE. Les grands domaines évalués sont la compréhension de l'écrit, la culture mathématique et la culture scientifique. Cette dernière est le domaine principal de cette édition, comme en 2006 et 2015. Les tests ont été organisés entre mai et novembre 2025. 760 000 jeunes de 15 ans, scolarisés dans 91 pays, y ont participé dont 6501 en France. La majorité sont donc en seconde.

Les résultats sont tombés ce mardi matin : la France a une note correspondant au score moyen des pays de l'OCDE et se classe 27ème, elle a donc perdu une place. Les scores n'ont toutefois jamais été aussi bas en vingt ans. La note a baissé de 16 points en maths par rapport à 2022 (474 à 458) et de 30 points depuis 2018. 18 points ont également été perdus en compréhension de l'écrit (474 à 456). La culture scientifique, thème majeur, ne connait qu'une baisse relative. En 10 ans, le score a baissé de 40 points en compréhension de l'écrit et en mathématiques. "Quarante points, ça représente l'équivalent de deux ans d'apprentissage", a déploré Éric Charbonnier, analyste à la direction de l'éducation et des compétences de l'OCDE, auprès de BFMTV. Seuls 5% des élèves ont a obtenu des résultats très élevés en mathématiques, la moyenne des pays de l'OCDE étant à 8%.

Tous les élèves sont concernés, même ceux des familles les plus privilégiées. L'écart s'est même réduit car le niveau des élèves favorisés a baissé, alors qu'il est resté stable chez les plus défavorisés. Une baisse du niveau scolaire de ces derniers est particulièrement observée en mathématiques (baisse de niveau de 38%).

Manque d'investissement des parents, d'enseignants, de matériels... Ces problèmes qui peuvent peser sur les résultats

Les élèves ont aussi répondu à un questionnaire de contexte : vie à l'école, environnement familial... L'enquête a alors révélé un investissement des familles dans la scolarité en baisse : 34% des parents demandent à leurs enfants régulièrement s'ils ont eu des problèmes à l'école et 60% s'intéressent à ce qui s'est passé dans la journée d'école une à plusieurs fois par semaine. D'autres facteurs pénalisants sont aussi mis en avant : le manque d'enseignants avec 45% d'élèves scolarisés dans un établissement où le directeur a signalé un tel problème (39% de moyenne dans l'OCDE). Ce chiffre est toutefois en baisse par rapport à la dernière évaluation (67%).

Si ces élèves ont connu la refonte du collège et des programmes du CP à la troisième, qui avait été engagée sous François Hollande à la rentrée 2016, pour Eric Charbonnier, ils ont surtout subi la crise sanitaire du Covid-19 à l'entrée au collège ainsi que la place croissante prise par le numérique. L'enquête met aussi en avant un climat scolaire compliqué : près d'un quart des élèves indiquent ne pas pouvoir bien travailler en classe et près de la moitié estime que le bruit perturbe le cours. Un manque de matériel pédagogique est aussi mis en exergue, que ce soit des manuels, de l'équipement informatique ou encore du matériel de laboratoire.

Dernières mises à jour

12:18 - Le ministre de l'Education nationale, Edouard Geffray, a réagi aux résultats PISA dans une interview au Monde. Ils sont "préoccupants", mais ne sont pas "une surprise", a-t-il estimé. Il déplore des "objectifs d'apprentissage (...) flous, en particulier au collège". "Sans remettre en cause le collège unique, je pense que nous devrions utiliser la baisse démographique pour redonner une marge d'autonomie aux établissements. On s'est beaucoup focalisés sur la réduction du nombre d'élèves par classe, nécessaire, peut-être au détriment de la réflexion sur la pédagogie", a-t-il avancé. 11:34 - Des différences observées entre filles et garçons Les garçons ont obtenu de meilleurs résultats en mathématiques, mais l'écart s'est réduit. En compréhension de l'écrit, c'est l'inverse : les filles ont 32 points d'avance. "Quand on sait que 20 points, c'est une année d'apprentissage, ce n'est pas rien", a analysé Éric Charbonnier. Ils ont aussi remarqué que en dix ans, la proportion d'élèves en difficultés avaient augmenté (+4 en science, +11 en compréhension de l'écrit et +12 en maths). 11:10 - Une alerte particulière sur les maths La France fait partie des pays dans lesquels de fortes inégalités de performances sont observées selon les origines sociales des élèves. Les élèves sont distingués dans l'étude en quatre catégories, de la plus aisée à la plus démunie. En sciences, le quart d'élèves les plus favorisés a 100 points d'avance sur les plus défavorisés (contre 85 points en moyenne dans l'OCDE). Les élèves les plus favorisés sont particulièrement touchés par la baisse de niveau en maths : il a baissé de 38% dans cette matière contre 22% pour les plus défavorisés. Cette baisse est particulièrement remarquable. 11:00 - La France se classe 27ème La France se classe 27ème sur 91 cette année. Elle n'a perdu qu'une place. A la première place se classe la Chine, suivie de Singapour et enfin de Macao. Le premier pays européen se situe à la 6ème place, c'est l'Estonie. Le Royaume-Uni est 8ème. Le Rwanda arrive en dernière position. 10:54 - Quels scores pour les élèves français ? Un important décrochage est de nouveau relevé dans l'enquête Pisa qui a concerné plus de 6500 élèves français. Tous les scores par domaine évalué sont en baisse, mais restent dans la moyenne des pays de l'OCDE : 483 en sciences (contre 482 pour la moyenne de l'OCDE, 24e rang pour la France), 456 en compréhension de l'écrit (461 pour l'OCDE, 25e) et 458 pour les mathématiques (463, 31e rang). Par rapport à l'enquête de 2022, la France a perdu 4 points en sciences, 16 points en mathématiques et 18 points en compréhension de l'écrit.

L'enquête PISA a livré ses résultats et ils ne sont pas rassurants. Les scores des élèves français sont en baisse que ce soit en maths, en compréhension de l'écrit ou en sciences.