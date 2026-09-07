Classement Pisa 2026 : ce qui change pour la France dans ces nouveaux résultats

Une nouvelle enquête PISA autour des acquis des élèves est publiée ce mardi 8 septembre. Plus de 7000 élèves français ont été concernés.

Où en est le niveau des élèves français ? Ce mardi 8 septembre, une nouvelle enquête PISA (Programme international pour le suivi des acquis des élèves) est dévoilé par l'OCDE. Les résultats seront diffusés en direct dès 9h30. Les grands domaines évalués sont la compréhension de l'écrit, la culture mathématique et la culture scientifique. Cette dernière sera le domaine principal de cette édition, comme en 2006 et 2015, après des tests organisés entre mai et novembre 2025. 760 000 jeunes de 15 ans, scolarisés dans 91 pays, y ont participé dont 7 920 en France.

La majorité sont donc en seconde. Les élèves répondent aussi à un questionnaire de contexte : vie à l'école, environnement familial... Le bilan de 2022 avait présenté des scores inquiétants, avec notamment une belle chute en maths depuis 2018. En France, il a aussi souvent été relevé que l'origine socio-économique pesait lourd dans les résultats : ce déterminisme social aura-t-il évolué ?

"Pour la première fois, PISA 2025 a également évalué l'apprentissage dans le monde numérique en tant que domaine innovant et a inclus une évaluation facultative de l'anglais en tant que langue étrangère, axée sur les compétences en lecture, en expression orale et en compréhension orale", précise l'OCDE. Les élèves de cette session sont nés en 2009 et sont entrés en CP en 2015, ils ont connu une dizaine de ministres de l'Education nationale et donc de nombreuses réformes.

Des élèves qui ont connu de nouveaux programmes et une réforme du collège

Quels sont les changements notables pour les Français dans cette nouvelle étude ? Des éléments sont déjà connus sur les changements qui ont concernaient les enfants d'un classement à un autre. Il faut surtout retenir ceci : les élèves de l'édition 2025 n'ont pas bénéficié du dédoublement des classes de CP et CE1 en réseau d'éducation prioritaire, une mesure emblématique qui avait été portée par Jean-Michel Blanquer, alors ministre de l'éducation nationale. De même, ils n'ont pas été concernés par les mesures du "choc des savoirs" de Gabriel Attal qui avait fait justement suite à Pisa 2022 avec notamment les groupes de niveau, qui ne seront donc pas évalués dans cette nouvelle enquête.

Ils ont par contre connu la refonte du collège et des programmes du CP à la troisième, qui avait été engagée sous François Hollande à la rentrée 2016. Il s'agissait notamment de combiner davantage d'apprentissages théoriques et pratiques, de favoriser les projets interdisciplinaires et de laisser plus de liberté pédagogique aux enseignants. Pour les programmes, l'apprentissage a été restructuré en blocs pluriannuels de trois ans, les cycles, pour favoriser la continuité pédagogique. Ils se basaient sur un "socle commun de connaissances, de compétences et de culture", que chaque élève devait avoir acquis à 16 ans. Alors, ces nouveaux programmes ont-ils été bénéfiques ? Si l'étude ne donne pas une réponse exacte, elle offre un aperçu de l'évolution des acquis. Elle risque surtout de provoquer de nombreuses réactions politiques à moins d'un an de la présidentielle.