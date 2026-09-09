Bruno Le Maire veut mettre les nourrissons de 1 an à l'école : "Certains enfants connaissent 500 mots, d'autres 700, d'autres 1500"

Bruno Le Maire, ancien ministre de l'Economie, estime qu'il faut totalement revoir le système éducatif et notamment faire rentrer les enfants à l'école plus jeunes.

L'étude Pisa (Programme international pour le suivi des acquis des élèves) diffusée ce mardi 8 septembre et qui évalue les compétences des élèves de 15 ans a eu une forte résonance dans la classe politique. Les niveaux des élèves sont en baisse que ce soit en compréhension de l'écrit, en maths ou en sciences, même s'ils restent autour des moyennes de l'OCDE. Les réactions de la classe politique se sont depuis enchaînées.

Edouard Geffray, ministre de l'Education nationale, a évoqué "une alerte collective". Sur TF1, ce mercredi matin, il a annoncé vouloir transmettre aux familles des recommandations de lecture à chaque période de vacances scolaires. "Ce que nous dit très bien cette évaluation, (...) c'est que les élèves partout dans le monde, mais y compris en France, ont décroché par rapport à la lecture", a-t-il justifié. Ce ne sera pas une obligation, mais une "incitation", notamment pour faire barrage à la place prise par les écrans.

Pour Bruno Le Maire, ancien ministre de l'Economie, il faut aller bien plus loin et la solution n'est pas de multiplier les réformes, mais bien de revoir en profondeur le système éducatif. Sur CNews, il a émis l'idée d'avancer l'entrée en maternelle pour lutter contre les difficultés scolaires et les inégalités. Selon lui, il faut agir dès leur plus jeune âge. Il a ainsi proposé que l'entrée en maternelle ait lieu à un an plutôt qu'à trois. Il veut permettre à tous les enfants d'être accueillis "dans un cadre collectif" dès leur première année, notamment pour le langage. "Il n'y aura plus d'inégalités fondamentales dont on ne sort jamais où certains enfants de trois ans connaissent 500 mots, d'autres 700 mots, d'autres 1500 et c'est irrattrapable", estime-t-il. Pour l'ancien ministre, c'est un moyen de favoriser "l'égalité des chances". Il ajoute que cela faciliterait aussi les choses pour les parents qui ont des soucis de garde.

Bruno Le Maire veut l'école dès un an, c'est possible ?

Bruno Le Maire souhaite aussi plus d'autonomie pour les établissements scolaires, notamment pour les directeurs, et revaloriser l'apprentissage et la voie professionnelle. Il a aussi mis en avant le besoin d'évaluations indépendantes des établissements, qui donneraient leurs résultats aux parents. Dans une autre vidéo sur X, il assure vouloir livrer un combat pour l'apprentissage des mots puis de la lecture, qui, selon lui, doivent devenir "la priorité absolue de nos écoles".

Une telle mesure est-elle possible ? Elle demanderait beaucoup de changements comme repenser les locaux, les horaires ou encore et surtout les effectifs. Fatima Aït Bounoua, chroniqueuse et professeur, a expliqué, pour sa part, que beaucoup de choses se jouent avant 3 ans. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il faut plus d'école, selon elle. Elle préconise davantage de renforcer le pôle langage à la crèche, a-t-elle avancé sur RMC.