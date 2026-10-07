Suspension des cours au lycée : tous les établissements concernés ? Plusieurs dates avancées

Annoncée par le Premier ministre, la suspension des cours dans les lycées pour organiser un "temps de démocratie interne" avec les élèves est loin de faire l'unanimité.

Face à la mobilisation lycéenne, toujours très suivie mardi 6 octobre, le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a annoncé devant l'Assemblée nationale la suspension des cours dans les lycées sur une demi-journée dans les jours qui viennent. La raison ? La nécessité, selon le chef du gouvernement, d'organiser un "temps de démocratie interne" avec les élèves. "Dès demain matin, dès jeudi, dès vendredi, banalisation complète des emplois du temps pour permettre à chaque équipe de direction, à chaque proviseur, d'avoir un temps de démocratie interne au sein du lycée", a lancé Sébastien Lecornu.

Concrètement, il ne s'agit pas de suspendre l'ensemble des cours, mais seulement d'organiser à la place un temps d'échange. Le Premier ministre souhaite que chaque chef d'établissement annule les cours sur une demi-journée, soit mercredi, soit jeudi, soit vendredi, pour permettre ce temps de discussion. Les autres cours restent maintenus. "Les lycéens pourront exprimer leurs difficultés, partager leurs attentes et échanger sur leur quotidien", indique un rectorat relayé par La Provence.

"Réaffirmer auprès des élèves l'importance de la représentation démocratique"

Dans un courrier envoyé aux recteurs dès mardi, le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray a apporté quelques précisions. Pour lui, l'objectif est d'organiser "une reprise des enseignements dans les meilleures conditions, tout en offrant aux élèves un espace pour exprimer leurs préoccupations" ainsi que leurs "attentes". Conscient que dans les établissements les plus perturbés l'organisation d'une telle chose ne sera pas évidente, il a proposé une reprise "progressive", avec dans un premier temps un retour des "classes de terminale".

"La première demi-journée pourra être banalisée, en adaptant son organisation aux configurations et aux contraintes locales, notamment en matière de transport scolaire ou d'internat", estime Édouard Geffray dans son courrier. Évoquant une reprise "en deux temps", un premiers pour les équipes pédagogiques et un second pour les élèves, il a souligné l'importance de ce temps d'échange. L'objectif : "réaffirmer auprès des élèves l'importance de la représentation démocratique", les inviter "à porter leurs propositions dans les espaces de dialogue du lycée", mais aussi les invités "à participer à la consultation nationale" lancée par le gouvernement lundi et ouverte en ligne jusqu'au 23 octobre.

Un temps démocratique mis en œuvre "ni demain, ni après-demain""

Problème, et pas des moindres cependant, certains lycées sont toujours fermés et devraient encore l'être dans les prochains jours… "Il n'y a pas deux établissements qui sont dans une situation absolument identique. Donc il faut traiter les situations établissement par établissement, voir ce qui relève de l'académique ou du national", tempérait encore le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray, dès mardi.

Mais du côté des principaux concernés, c'est la stupéfaction. Alors que la situation relève parfois du chaos pour certains chefs d'établissement dont le lycée est confronté à des blocages, voire à de sévères dégradations et violences, les principaux syndicats des chefs d'établissement ont jugé mardi que faire une telle demande dans ces circonstances était "irrespectueux" envers les proviseurs et témoignait d'une "cacophonie". "On ne le mettra pas en œuvre ni demain, ni après-demain. On ne sera pas en ordre de fonctionnement, d'autant que les établissements sont plus ou moins chahutés", a confié Christelle Kauffmann, secrétaire générale adjointe du principal syndicat de chefs d'établissement, le SNPDEN-Unsa, à l'AFP, dont La Provence se fait notamment l'écho. Dans les quelques centaines de lycées encore bloqués mercredi, il était ainsi question de reporter le débat à une date ultérieure, dès lors que les conditions de sécurité seraient réunies.