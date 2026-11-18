Le ministère de l'Education nationale a publié ce mercredi 18 novembre les résultats des estimations du niveau, du CP à la première année de CAP. Des écarts existent entre filles et garçons et se creusent au fil du temps.

Le ministère de l'Education nationale a communiqué ce mercredi les résultats des évaluations nationales de la rentrée 2026 qui se sont tenues du 7 au 18 septembre à l'école élémentaire et du 7 au 25 septembre dans le second degré, avec une prolongation jusqu'au 2 octobre pour la cinquième. Ces évaluations ont lieu en début de CP et de CE1 depuis 2018. Cette année, tous les niveaux de l'école élémentaire étaient concernés. Dans le second degré, les évaluations nationales ont concerné les élèves de sixième, cinquième, quatrième, seconde. Les résultats présentés ne comprennent pas les données de l'académie de Toulouse (Haute-Garonne), en raison d'une cyberattaque contre des services du ministère.

En français, une tendance à la baisse est observée dans presque tous les niveaux scolaires. En CP, seules deux compétences sur sept sont en hausse : "connaître le son des lettres" et "comprendre des mots entendus". En CE1, entre 2019 et 2026, le niveau de toutes les compétences évaluées a baissé, particulièrement "lire à voix haute des mots", "comprendre un texte lu" et "écrire des mots dictés". En CM2, si les résultats sont globalement stables, ils connaissent une baisse pour une compétence orthographique et une hausse pour une autre grammaticale.

Concernant les mathématiques, une bonne nouvelle apparaît : le niveau des élèves augmente depuis 2019 dans la moitié des compétences en classe de CP. C'est encore plus visible en CE1 : le niveau est à la hausse dans toutes les compétences évaluées par rapport à 2025, notamment pour "écrire des nombres entiers" (+5,5 points) ou "lire des nombres entiers" (+4,2 points).

En maths, l'écart se creuse en faveur des garçons dès le CE1

Le passage au collège (classe de 6e) ne semble pas particulièrement affecter les résultats des élèves avec des résultats stables entre 2025 et 2026, en français comme en mathématiques. C'est à partir de la 5e que les résultats baissent en français, pas en mathématiques. En classe de 4e, les résultats sont en recul constant depuis 2023 en français. En mathématiques, les résultats sont globalement stables même s'il y a moins d'élèves parmi les plus performants (-1,2%) et davantage parmi les plus fragiles (+3,1%). Au lycée et plus particulièrement en classe de seconde, les résultats sont en baisse dans les deux disciplines sur un an.

Baisse en français, hausse de manière générale en mathématiques... Les chiffres du ministère de l'Education nationale permettent également d'appréhender les disparités entre les filles et les garçons. "En mathématiques, les écarts sont en faveur des filles en début de CP puis en faveur des garçons à partir du début de CE1 à l'exception du calcul posé en CE2, CM1, CM2", écrit la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance, comme rapporté par BFMTV.

Dans le détail, les filles obtiennent de meilleurs résultats en français du CP au CM2. En mathématiques, les garçons prennent l'avantage dès le CE1, puis l'écart se creuse. "Au fil de la scolarité élémentaire, les écarts ont tendance à s'accroître en mathématiques en faveur des garçons. Ils s'accroissent également en faveur des filles en français mais dans une moindre mesure", apprend-on.