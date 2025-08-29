Rentrée scolaire 2025 : calendrier, nouveautés et controverse à venir… l'essentiel à connaître
Dès le lundi 1er septembre, près de 12 millions d'élèves reprennent le chemin de l'école, avec une rentrée 2025 placée sous le signe de plusieurs nouveautés.
La rentrée scolaire approche pour les 12 millions d'élèves français ! Tandis que certains en Outre-mer ont déjà repris le chemin de l'école en août, les élèves de métropole feront leur retour à partir du 1er septembre. Qu'ils soient impatients ou anxieux, les élèves devront affronter une rentrée 2025 placée sous le signe du changement, impulsé par la ministre Élisabeth Borne qui a présenté plusieurs mesures lors de sa conférence de presse le 27 août.
Un tout nouveau programme impactera tous les niveaux : celui de l'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité. Le port de l'uniforme dans certains établissements et la "pause numérique" sont aussi des enjeux importants cette année. Mais les élèves seront aussi face à des difficultés comme le nombre encore insuffisant d'enseignants...
La baisse des effectifs d'enseignants
La difficulté de recrutement des enseignants n'est un secret pour personne dans un "système éducatif" en "situation d'échec" selon la Cour des Comptes. Cette année, les parents d'élèves qui se sont confiés au média France Info affirment que le chiffre d'un professeur devant chaque classe ne sera probablement pas assuré. Pour Grégoire Ensel, vice-président de la Fédération des conseils de parents d'élèves (FCPE), il est nécessaire de recruter non pas des personnes qui enseignent pour joindre les deux bouts, mais aussi et surtout de véritables pédagogues : "Il y a beaucoup de recrutements de personnels contractuels au fil de l'eau pour pallier les absences", déplore-t-il. Des faits d'autant plus difficiles à gérer qu'un nouveau programme et une nouvelle réforme vont être mis à exécution.
La réforme du collège mise en place (dès le CM1)
L'Éducation nationale a annoncé une réforme majeure du collège pour cette rentrée 2025. Les collégiens vont devoir s'attendre à des changements qui suivent le "choc des savoirs", présentée par Gabriel Attal, alors ministre de l'Éducation nationale, en décembre 2023. Cette réforme fait suite aux changements déjà mis en place l'année dernière. Cela faisait neuf ans qu'il n'y avait pas eu de réforme majeure du collège, depuis celle de 2016. Comme le précise le ministère, l'objectif est de :
- Diminuer les disparités éducatives dès la 6ᵉ ;
- Renforcer la maîtrise des apprentissages essentiels, comme la lecture, l'écriture, le calcul et l'expression orale, ainsi que les langues étrangères ;
- Mettre en place de groupes de niveaux afin de mieux suivre la progression des élèves.
La réforme concernera à la fois les collégiens et certaines classes du primaire et la seconde. De nouveaux programmes de français et de mathématiques seront mis en place du CM1 à la 6ᵉ, ainsi qu'un nouveau programme d'éducation civique et morale pour les élèves du CM2 à la 4ᵉ. Les élèves de 4ᵉ suivront également un nouveau programme de technologie. En 6ᵉ et en 2de, de nouveaux enseignements de langues vivantes étrangères seront mis en place.
Par ailleurs, des formations à l'intelligence artificielle seront proposées aux collégiens et lycéens, et rendues obligatoires en 4e, 2nde et 1ère année de CAP, afin de les sensibiliser aux usages et aux limites de l'IA. Une plateforme d'apprentissage basé sur l'IA, MIA Seconde, sera déployé pour les 800 000 élèves de seconde, afin de combler les potentiels lacunes en mathématiques et français, grâce à des cours personnalisés avec l'intelligence artificielle. Les enseignants bénéficieront eux aussi d'une formation dédié et d'un outil basé sur l'IA pour les accompagner dans leur pédagogie, déployé dans les prochains mois. Toutes les classes seront enfin introduites aux programmes d'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité.
Le début des cours d'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité
Ce nouveau programme a été à l'origine de nombreuses polémiques ces dernières années. Il sera mis en place dans toutes les classes dès le 1er septembre. Des parents et associations de parents d'élèves ont dénoncé des enseignements jugés trop précoces, certains ont même affirmé que ce programme permettrait aux professeurs d'apprendre des pratiques sexuelles aux enfants. Cela est évidemment faux.
Le programme prévoit de l'organisation de trois séances au cours de l'année pour chaque niveau d'étude et avec des enseignements adaptés à l'âge des élèves. Les élèves du 1ᵉʳ degré (de 3 à 11 ans) recevront une éducation à la vie affective et relationnelle. Les objectifs de ce programme, rappelle le ministère, sont d'"apprendre à se connaître et à connaître son corps, encourager les élèves à s'exprimer, permettre des choix responsables, respecter les autres et vivre ensemble grâce au respect et à l'empathie, et prévenir les violences sexistes et sexuelles".
Les élèves du 2d degré (de 11 à 18 ans) se verront "transmettre des connaissances sur la sexualité et la santé (reproduction, contraception, IST), favoriser des choix éclairés et responsables, lutter contre les discriminations (sensibiliser aux stéréotypes, notamment de genre, et promouvoir l'égalité et le respect entre les sexes) et prévenir les violences sexuelles et le harcèlement (consentement, respect du droit)".
La pause numérique
Le dispositif "portable en pause", testé à la rentrée 2024, va être généralisé progressivement dans "l'ensemble des collèges publics à partir de la rentrée 2025 et avant la fin de l'année civile 2025", selon le ministère. Le but de cette réforme ? Apprendre un usage raisonné des écrans et des outils numériques aux élèves afin d'éviter les effets néfastes du numérique, notamment sur les plus jeunes. Le téléphone, ainsi que les autres équipements de communication (tablette, montre connecté) devra être laisser pendant les cours dans les casiers, mallettes ou pochette. Si la loi interdit l’usage du téléphone portable, elle n’empêche pas les élèves de le conserver avec eux à condition qu’il soit éteint et rangé. Selon Le ministère, la mesure pourrait également être introduite dans les lycées, si ceux-ci changent leur règlement intérieur.
Si le portable sera interdit à l'école, les espaces numériques de travail seront eux aussi mis en pause le soir. En effet, les applications où les élèves consultent leurs emplois du temps et devoirs, seront systématiquement déconnecter après 20 h et durant les week-ends. Une mesure qui vise directement à lutter contre les abus d'écrans et à préserver le temps familial et de repos des jeunes.
La question de l'uniforme à l'école
L'uniforme à l'école, expérimenté dès la rentrée 2024-2025 dans 100 établissements, ne sera pas généralisé cette année. L'initiative visant à promouvoir l'égalité entre les élèves a été perçue par beaucoup comme un moyen de gommer les disparités sociales qui peuvent se refléter à travers les vêtements et redonner une forme de discipline dans les établissements. Ces uniformes, financés conjointement par l'État et les communes, ont été distribués gratuitement aux élèves, un avantage financier pour les familles. Les tenues étaient composées de vêtements simples : un pull gris et un polo blanc, avec une seule couleur imposée pour le bas, le bleu marine.
Les premières évaluations de l'expérimentation sont encore en cours pour cette rentrée et doivent rendre des conclusions pour peut-être étendre l'uniforme à d'autres établissements en 2026. Pour le moment, aucun rapport n'a été publié.
Quelle est la date de la rentrée scolaire de 2025 ?
La date de la "grande" rentrée scolaire de septembre a été fixée au lundi 1 septembre 2025 pour tous les élèves, de l'école jusqu'au lycée. En fonction des niveaux et des établissements, la rentrée peut toutefois s'étaler sur l'ensemble de la semaine. Certains élèves issus de territoires et départements d'Outre-Mer ont même déjà fait leur rentrée, fixé en août. Chaque établissement est chargé de communiquer aux familles les dates officielles de rentrée pour chaque niveau. Un affichage peut par exemple être prévu à l'entrée de l'établissement.
Quel est le calendrier scolaire 2025-2026 ?
|ZONE A
|ZONE B
|ZONE C
|Rentrée scolaire 2025
|Lundi 1 septembre 2025
|Lundi 1 septembre 2025
|Lundi 1 septembre 2025
|Toussaint
|Fin des cours : samedi 18 octobre
Reprise des cours : lundi 3 novembre
|Fin des cours : samedi 18 octobre
Reprise des cours : lundi 3 novembre
|Fin des cours : samedi 18 octobre
Reprise des cours : lundi 3 novembre
|Noël
|Fin des cours : samedi 20 décembre
Reprise des cours : lundi 5 janvier 2026
|Fin des cours : samedi 20 décembre
Reprise des cours : lundi 5 janvier 2026
|Fin des cours : samedi 20 décembre
Reprise des cours : lundi 5 janvier 2026
|Vacances d'hiver
|Fin des cours : samedi 7 février 2026
Reprise des cours : lundi 23 février 2026
|Fin des cours : samedi 14 février 2026
Reprise des cours : lundi 2 mars 2026
|Fin des cours : samedi 21 février 2026
Reprise des cours : lundi 9 mars 2026
|Vacances de Printemps
|Fin des cours : samedi 4 avril 2026
Reprise des cours : lundi 20 avril 2026
|Fin des cours : samedi 11 avril 2026
Reprise des cours : lundi 27 avril 2026
|Fin des cours : samedi 18 avril 2026
Reprise des cours : lundi 4 mai 2026
|Vacances d'été
|Samedi 4 juillet 2026
|Samedi 4 juillet 2026
|Samedi 4 juillet 2026
Que faire en cas d'absence d'enseignant pour la rentrée ?
La rentrée scolaire 2025 souffre de difficultés de recrutement et d'un manque de professeurs. Après la session de recrutement de 2025, 1 700 places restaient vacantes. Une crise qui s'enracine après les difficultés déjà présentes pour la rentrée 2024.
Alors que faire si votre enfant n'a pas de professeur dans les semaines suivant la rentrée ? Votre enfant sera pris en charge et pourra rester à l'école, qui doit assurer une permanence. Ainsi, la loi dit que "tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique est accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les enseignements prévus par les programmes. Il bénéficie gratuitement d'un service d'accueil lorsque ces enseignements ne peuvent lui être délivrés en raison de l'absence imprévisible de son professeur et de l'impossibilité de le remplacer. Il en est de même en cas de grève." Toutefois, les syndicats de parents d'élèves vous recommandent de prévenir immédiatement le rectorat, afin qu'un remplaçant récupère le créneau d'heure de cours de votre enfant.
Qui touche l'allocation de rentrée scolaire ?
La rentrée scolaire a un coût, et de nombreux foyers bénéficient chaque année de l'allocation de rentrée scolaire ou de primes de rentrée. La réception des aides se fait en fonction des revenus des familles. Pour l'année 2025, ce sont par exemple ceux de 2023 qui sont pris en compte. L'allocation de rentrée scolaire (ARS) est versée au cours du mois d'août sous conditions de ressources, aux familles ayant des enfants âgés de 6 à 18 ans scolarisés dans un établissement public, privé ou dans un organisme à distance comme le Cned.
14:52 - Ce qui change pour le bac 2026
À partir du printemps, les élèves de première générale et technologique passeront une nouvelle épreuve écrite de mathématiques, d’une durée de deux heures et coefficient 2, portant sur le programme scientifique de première ou de la spécialité mathématiques. L’objectif est de renforcer l’enseignement des sciences et de mieux préparer les élèves à la terminale.
Le contrôle continu, qui compte pour le bac et pour Parcoursup, sera réorganisé : seules certaines évaluations, choisies par chaque établissement, seront prises en compte dans la moyenne, afin de réduire le stress et mieux refléter le niveau réel des élèves. Les résultats seront également intégrés sur Parcoursup.
Les critères de réussite sont également durcis : les élèves obtenant moins de 8/20 ne pourront plus accéder automatiquement au rattrapage, et ceux ayant moins de 9,5/20 devront passer l’oral de rattrapage pour décrocher leur diplôme.
14:09 - Quelles changements pour le brevet 2026 ?
À la rentrée 2025, les élèves de troisième seront concernés par une nouvelle réforme du brevet. Un nouvel équilibre sera établi entre les épreuves finales et le contrôle continu : les épreuves compteront désormais pour 60 % de la note finale (contre 50 % actuellement), tandis que le contrôle continu représentera 40 % (contre 50 % auparavant). En revanche, comme prévu, l’obtention du brevet ne sera pas obligatoire pour accéder au lycée.
13:34 - Une évaluation des aptitudes physiques pour les élèves de 6e
À la rentrée 2025, une évaluation des aptitudes physiques sera mise en place pour les élèves de 6ᵉ. Ces tests visent à mesurer l’endurance, la force musculaire et la vitesse des élèves afin de positionner les élèves dans un groupe de maîtrise "à besoins", "fragile" ou "satisfaisant" dans chacune des aptitudes physiques et ainsi adapter les enseignements aux besoins.
Ils ont été conçus en collaboration avec un groupe d’experts réunissant l’IGÉSR, la Dgesco, l’ONAPS, l’INJEPS, le CNRS, ainsi que des professeurs certifiés et agrégés d’EPS.
12:45 - Les ENT fermés après 20 h et le week-end
Pour garantir le droit à la déconnexion, les Espaces numériques de travail (ENT) et outils tels que Pronote, utilisés pour les échanges entre parents, enseignants et élèves ainsi que pour le suivi des devoirs au collège et au lycée, ne seront plus accessibles entre 20h et 7h en semaine, ni du vendredi 20h au lundi 7h le week-end.
11:59 - Pas de généralisation de l'uniforme à l'école cette année
L’année scolaire 2024-2025 a servi de période d’expérimentation pour l’uniforme dans 100 établissements. Cette initiative, destinée à favoriser l’égalité entre élèves, visait à réduire les différences sociales visibles à travers les vêtements et à instaurer davantage de discipline dans les écoles. Les uniformes, financés conjointement par l’État et les communes, ont été distribués gratuitement et se composaient de tenues simples : pull gris, polo blanc et pantalon ou jupe bleu marine.
Les premières évaluations de cette expérimentation sont encore en cours pour la rentrée 2025, et pourraient aboutir à une extension de l’uniforme à d’autres établissements en 2026. Pour l’instant, aucun rapport n’a été publié et l’uniforme n’est pas généralisé cette année.
25/08/25 - 14:03 - Élisabeth Borne sera en conférence de presse le 27 août
Élisabeth Borne, ministre d’État, ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, présentera ses principaux axes pour la rentrée scolaire lors d’une conférence de presse mercredi 27 août 2025 à 14h30.