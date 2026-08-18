Rentrée scolaire 2026 : à quelle date les élèves retournent-ils en classe ? Ce n'est pas la même partout !

Plus de 11 millions d'élèves français vont faire leur rentrée au début du mois de septembre 2026, mais tous ne reprennent pas les cours à la même date.

L'heure de la rentrée va bientôt sonner pour les près de 12 millions d'élèves français. C'est ce 1er septembre 2026, comme chaque année, que les écoliers, les collégiens et les lycéens vont reprendre le chemin des cours pour une nouvelle année scolaire.

A la différence de l'année dernière, l'Education nationale n'a pas collectionné les nouveautés pour la rentrée 2026-2027. "La rentrée 2026 ne sera pas celle de nouvelles réformes structurelles, mais verra la consolidation des réformes engagées", a prévenu le ministère dans une circulaire adressée aux enseignants. Les mesures mises à en place à la précédente rentrée vont cependant être maintenues, notamment la réforme du collège qui a revu les programmes de certaines matières pour des années précises du cursus, l'instauration des cours d'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité ou encore le respect de la pause numérique.

Une fois de plus, la date de la "grande" rentrée scolaire a été fixée au 1er septembre 2025 pour tous les élèves, de l'école jusqu'au lycée. Mais attention ! Il ne s'agit pas d'un lundi comme les trois années passées. Cette fois, la rentrée aura lieu un mardi ! Une bonne nouvelle pour les élèves qui profiteront d'un jour de plus pour se reposer et se préparer et démarreront l'année avec une semaine courte de quatre ou trois jours seulement.

Si la date de la rentrée est fixée au mardi 1er septembre, certains établissements peuvent décider d'étaler le retour des élèves en classes sur l'ensemble de la semaine. Chaque établissement est chargé de communiquer aux familles les dates officielles de rentrée pour chaque niveau. Un affichage peut par exemple être prévu à l'entrée de l'établissement.

A noter que la date de la rentrée scolaire 2026 diffère dans certains départements français. Les élèves de l'académie de La Réunion ont fait leur rentrée le lundi 17 août, deux semaines avant les élèves du continent. Ceux de l'académie de Mayotte retrouveront le chemin de l'école le lundi 24 août avec une semaine d'avance. Mais il y a aussi des élèves qui rentreront en classe plus tard que les autres, notamment les élèves de l'académie de Corse où la rentrée est fixé au jeudi 3 septembre 2026.

ZONE A ZONE B ZONE C Rentrée scolaire 2025 Mardi 1 septembre 2026 Mardi 1 septembre 2026 Mardi 1 septembre 2026 Toussaint Fin des cours : samedi 17 octobre

Reprise des cours : lundi 2 novembre Fin des cours : samedi 17 octobre

Reprise des cours : lundi 2 novembre Fin des cours : samedi 17 octobre

Reprise des cours : lundi 2 novembre Noël Fin des cours : samedi 19 décembre

Reprise des cours : lundi 4 janvier 2027 Fin des cours : samedi 19 décembre

Reprise des cours : lundi 4 janvier 2027 Fin des cours : samedi 19 décembre

Reprise des cours : lundi 4 janvier 2027 Vacances d'hiver Fin des cours : samedi 13 février 2027

Reprise des cours : lundi 1 mars février 2027 Fin des cours : samedi 20 février 2027

Reprise des cours : lundi 8 mars 2027 Fin des cours : samedi 6 février 2027

Reprise des cours : lundi 22 février 2027 Vacances de Printemps Fin des cours : samedi 10 avril 2027

Reprise des cours : lundi 26 avril 2027 Fin des cours : samedi 17 avril 2027

Reprise des cours : lundi 3 mai 2027 Fin des cours : samedi 3 avril 2027

Reprise des cours : lundi 19 avril 2027 Vacances d'été Samedi 3 juillet 2027 Samedi 3 juillet 2027 Samedi 3 juillet 2027

La rentrée scolaire a un coût, et de nombreux foyers bénéficient chaque année de l'allocation de rentrée scolaire ou de primes de rentrée. La réception des aides se fait en fonction des revenus des familles. Pour l'année 2026, ce sont par exemple ceux de 2024 qui sont pris en compte. L'allocation de rentrée scolaire (ARS) est versée au cours du mois d'août sous conditions de ressources, aux familles ayant des enfants âgés de 6 à 15 ans scolarisés dans un établissement public, privé ou dans un organisme à distance comme le Cned.