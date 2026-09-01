Rentrée scolaire 2026 : c'est le grand jour ! Des nouveautés et quelques difficultés

C'est la rentrée ce mardi 1er septembre. Plus de 11 millions d'élèves français démarrent une nouvelle année scolaire.

La rentrée a lieu ce mardi 1er septembre 2026. Les élèves ont repris le chemin de l'école après deux mois de vacances. Ils sont 11,6 millions à être attendus cette année dont près de la moitié en élémentaire, selon les chiffres du ministère de l'Education nationale. C'est moins que l'année dernière. 851 000 professeurs ont préparé la rentrée hier.

Pour cette rentrée, il va falloir composer avec certaines nouveautés, mais aussi quelques dysfonctionnements liés à la cyberattaque subie par l'éducation nationale. De nombreux outils numériques ont été suspendus par prévention et c'est encore le cas dans les académies de Toulouse et de Nantes. C'est aussi la première rentrée pour le nouveau ministre de l'Education nationale Edouard Geffray. "La rentrée 2026 ne sera pas celle de nouvelles réformes structurelles, mais verra la consolidation des réformes engagées", avait prévenu le ministère dans une circulaire adressée aux enseignants. Les mesures mises en place à la précédente rentrée vont ainsi être maintenues, notamment la réforme du collège qui a revu les programmes de certaines matières pour des années précises du cursus, l'instauration des cours d'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité ou encore le respect de la pause numérique. Il va falloir aussi

Les nouveautés de la rentrée 2026

Quelques nouveautés sont tout de même à connaitre. L'interdiction du téléphone portable, déjà en vigueur dans les écoles et collèges, doit désormais concerner les lycées, mais la mise en pratique pourrait prendre un peu de temps. Les chefs d'établissements décident des modalités d'application (simple surveillance, casiers ou pochettes pour déposer les appareils...), mais aussi des sanctions. Ils peuvent aussi opter pour l'interdire en intérieur, mais pas en extérieur. Des exceptions sont également possibles dans le règlement intérieur du lycée, notamment pour les élèves en situation de handicap ou étant en prépa et BTS.

Côté cours, la classe "prépa-seconde" qui est expérimentée depuis 2024, a été inscrite dans le Code de l'éducation par un décret. Les élèves de troisième volontaires peuvent s'inscrire pour bénéficier d'une année supplémentaire afin de renforcer leurs acquis du collège et de mieux préparer l'entrée au lycée. Elle est proposée aux élèves admis en seconde, mais qui sont encouragés par leurs enseignants à y avoir recours, notamment pour les élèves n'ayant pas obtenu le brevet. Il y aura aussi un nouvel enseignement. En 4ème, des cours d'éducation financière sont prévus avec la généralisation du passeport d'Education économique, budgétaire et financière (Educfi) : l'objectif est d'initier les collégiens à la gestion de leurs finances personnelles et de leur fournir les bases de l'économie. Ils seront aussi mis en garde face aux arnaques financières et à l'endettement. Compte courant, crédit, impôts, assurance... De multiples notions seront abordées. Cela prendra la forme de séquences de formations avec un test à la clé et cela peut se dérouler à tout moment de l'année, mais cet enseignement sera souvent organisé lors de la semaine de l'éducation financière en mars.

Un nouveau questionnaire sera également distribué aux élèves. Il concernera les violences sexistes et sexuelles. Les questions seront ajoutées à celui sur le harcèlement distribué en novembre. Les élèves de la grande section de maternelle à la terminale pourront rendre le questionnaire de façon anonyme ou laisser leurs noms s'ils souhaitent rencontrer "un adulte de confiance", avait précisé Edouard Geffray, ministre de l'Education nationale.

Cérémonie commémorative autour du 11 novembre, examens uniquement le matin, évolution des programmes... D'autres petits changements ont été annoncés. Les élèves auront aussi la possibilité de participer au "concours général des collèges" en choisissant entre cinq épreuves nationales, qui auront lieu en janvier 2027 : mathématiques et sciences, français et culture générale, histoire-géographie, arts plastiques ou informatique et codage. Les parents devront aussi être encore plus vigilants car désormais tout élève dont le parent "compromet gravement" le fonctionnement d'un établissement scolaire pourra être contraint de changer de lieu de scolarisation.

Quelle est la date de la rentrée scolaire de 2026 ?

La date de la "grande" rentrée scolaire a été fixée au 1er septembre 2026 pour tous les élèves, de l'école jusqu'au lycée. Ce qui tombe ce mardi. Les élèves démarrent l'année avec une semaine courte de quatre ou trois jours seulement. Si la date de la rentrée est la même pour de nombreux élèves, certains établissements peuvent décider d'étaler le retour des élèves en classes sur l'ensemble de la semaine. Chaque établissement a été chargé de communiquer aux familles les dates officielles de rentrée pour chaque niveau. Un affichage peut par exemple être prévu à l'entrée de l'établissement.

A noter que la date de la rentrée scolaire 2026 diffère dans certains départements français. Les élèves de l'académie de La Réunion ont fait leur rentrée le lundi 17 août, deux semaines avant les élèves du continent. Ceux de l'académie de Mayotte ont retrouvé le chemin de l'école le lundi 24 août avec une semaine d'avance. Mais il y a aussi des élèves qui rentreront en classe plus tard que les autres, notamment les élèves de l'académie de Corse où la rentrée est fixée au jeudi 3 septembre 2026.

Quel est le calendrier scolaire 2026-2027 ? ZONE A ZONE B ZONE C Rentrée scolaire 2025 Mardi 1 septembre 2026 Mardi 1 septembre 2026 Mardi 1 septembre 2026 Toussaint Fin des cours : samedi 17 octobre

Reprise des cours : lundi 2 novembre Fin des cours : samedi 17 octobre

Reprise des cours : lundi 2 novembre Fin des cours : samedi 17 octobre

Reprise des cours : lundi 2 novembre Noël Fin des cours : samedi 19 décembre

Reprise des cours : lundi 4 janvier 2027 Fin des cours : samedi 19 décembre

Reprise des cours : lundi 4 janvier 2027 Fin des cours : samedi 19 décembre

Reprise des cours : lundi 4 janvier 2027 Vacances d'hiver Fin des cours : samedi 13 février 2027

Reprise des cours : lundi 1 mars février 2027 Fin des cours : samedi 20 février 2027

Reprise des cours : lundi 8 mars 2027 Fin des cours : samedi 6 février 2027

Reprise des cours : lundi 22 février 2027 Vacances de Printemps Fin des cours : samedi 10 avril 2027

Reprise des cours : lundi 26 avril 2027 Fin des cours : samedi 17 avril 2027

Reprise des cours : lundi 3 mai 2027 Fin des cours : samedi 3 avril 2027

Reprise des cours : lundi 19 avril 2027 Vacances d'été Samedi 3 juillet 2027 Samedi 3 juillet 2027 Samedi 3 juillet 2027

Les élèves reprennent donc les cours pendant un mois et demi avec leurs prochaines vacances fixées au 17 octobre.

Dernières mises à jour

12:31 - Quand tombent les premières vacances ? Les élèves reprennent les cours ce mardi 1er septembre. Ils vont travailler pendant sept semaines. Ils ne bénéficieront pas de jour férié sur cette période, sauf pour les écoliers corses. La journée du mardi 8 septembre sera vaquée pour ces derniers, sachant qu'ils ne reprennent l'école que ce jeudi. 11:50 - La rentrée affectée par la baisse de la natalité Cette année, le nombre d'élèves a baissé. On en dénombre 160 000 élèves par rapport à 2025. Cette baisse est, selon le ministère de l'Education nationale, due à la baisse de la natalité. Elle devrait s'amplifier avec les années à venir. Près de 1,7 million d'élèves en moins sont attendus dans le système scolaire en 2035. 11:32 - Emmanuel Macron souhaite une belle rentrée et se déplace "Aux élèves, aux enseignants, à toute la communauté éducative, aux familles : très bonne rentrée !", a publié sur X le président de la République. Ce mardi, Emmanuel Macron doit débuter sa visite à Mende au lycée Chaptal vers 11 h 30. Il va rencontrer une classe de seconde pour présenter le dispositif "sans portable". Puis, il déjeunera au réfectoire de l’établissement. L'après-midi, il se rendra sur le site mendois de la faculté d’éducation de Montpellier : il va échanger avec des fonctionnaires stagiaires et des étudiants en licence professorat des écoles. Ils doivent discuter de la réforme de la formation des enseignants. LIRE PLUS

La rentrée a lieu ce mardi 1er septembre pour une majorité des élèves. Certains commenceront un peu plus tard dans la semaine.