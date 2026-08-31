Rentrée scolaire 2026 : ces nouveautés que vous n'avez pas encore bien comprises

Plus de 11 millions d'élèves français vont reprendre le chemin de l'école ce mardi 1er septembre. Pour la rentrée scolaire 2026, quelques nouveautés sont mises en place.

La nouvelle année scolaire commence ce mardi 1er septembre 2026. Les élèves reprennent les cours après deux mois de vacances. Ils seront 11,6 millions à rejoindre les bancs de l'école dont près de la moitié en élémentaire, selon les chiffres du ministère de l'Education nationale. C'est moins que l'année dernière. 851 000 professeurs préparent déjà la rentrée ce lundi 31 août.

"La rentrée 2026 ne sera pas celle de nouvelles réformes structurelles, mais verra la consolidation des réformes engagées", a prévenu le ministère dans une circulaire adressée aux enseignants. Les mesures mises en place à la précédente rentrée vont ainsi être maintenues, notamment la réforme du collège qui a revu les programmes de certaines matières pour des années précises du cursus, l'instauration des cours d'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité ou encore le respect de la pause numérique.

Quelques nouveautés sont tout de même à connaitre. L'interdiction du téléphone portable, déjà en vigueur dans les écoles et collèges, doit désormais concerner les lycées, mais la mise en pratique pourrait prendre un peu de temps. Les chefs d'établissements décident des modalités d'application (simple surveillance, casiers ou pochettes pour déposer les appareils...), mais aussi des sanctions. Ils peuvent aussi opter pour l'interdire en intérieur, mais pas en extérieur. Des exceptions sont également possibles dans le règlement intérieur du lycée, notamment pour les élèves en situation de handicap ou étant en prépa et BTS.

Côté cours, la classe "prépa-seconde" qui est expérimentée depuis 2024, a été inscrite dans le Code de l'éducation par un décret. Les élèves de troisième volontaires peuvent s'inscrire pour bénéficier d'une année supplémentaire afin de renforcer leurs acquis du collège et de mieux préparer l'entrée au lycée. Elle est proposée aux élèves admis en seconde, mais qui sont encouragés par leurs enseignants à y avoir recours, notamment pour les élèves n'ayant pas obtenu le brevet. Il y aura aussi un nouvel enseignement. En 4ème, des cours d'éducation financière sont prévus avec la généralisation du passeport d'Education économique, budgétaire et financière (Educfi) : l'objectif est d'initier les collégiens à la gestion de leurs finances personnelles et de leur fournir les bases de l'économie. Ils seront aussi mis en garde face aux arnaques financières et à l'endettement. Compte courant, crédit, impôts, assurance... De multiples notions seront abordées. Cela prendra la forme de séquences de formations avec un test à la clé et cela peut se dérouler à tout moment de l'année, mais cet enseignement sera souvent organisé lors de la semaine de l'éducation financière en mars.

Un nouveau questionnaire sera également distribué aux élèves. Il concernera les violences sexistes et sexuelles. Les questions seront ajoutées à celui sur le harcèlement distribué en novembre. Les élèves de la grande section de maternelle à la terminale pourront rendre le questionnaire de façon anonyme ou laisser leurs noms s'ils souhaitent rencontrer "un adulte de confiance", avait précisé Edouard Geffray, ministre de l'Education nationale.

Cérémonie commémorative autour du 11 novembre, examens uniquement le matin, évolution des programmes... D'autres petits changements ont été annoncés. Les élèves auront aussi la possibilité de participer au "concours général des collèges" en choisissant entre cinq épreuves nationales, qui auront lieu en janvier 2027 : mathématiques et sciences, français et culture générale, histoire-géographie, arts plastiques ou informatique et codage. Les parents devront aussi être encore plus vigilants car désormais tout élève dont le parent "compromet gravement" le fonctionnement d'un établissement scolaire pourra être contraint de changer de lieu de scolarisation.

La date de la "grande" rentrée scolaire a été fixée au 1er septembre 2026 pour tous les élèves, de l'école jusqu'au lycée. Mais attention ! Il ne s'agit pas d'un lundi comme les trois années passées. Cette fois, la rentrée a lieu un mardi ! Une bonne nouvelle pour les élèves qui ont profité d'un jour de plus pour se reposer et se préparer. Ils démarrent l'année avec une semaine courte de quatre ou trois jours seulement.

Si la date de la rentrée est fixée au mardi 1er septembre, certains établissements peuvent décider d'étaler le retour des élèves en classes sur l'ensemble de la semaine. Chaque établissement est chargé de communiquer aux familles les dates officielles de rentrée pour chaque niveau. Un affichage peut par exemple être prévu à l'entrée de l'établissement.

A noter que la date de la rentrée scolaire 2026 diffère dans certains départements français. Les élèves de l'académie de La Réunion ont fait leur rentrée le lundi 17 août, deux semaines avant les élèves du continent. Ceux de l'académie de Mayotte retrouveront le chemin de l'école le lundi 24 août avec une semaine d'avance. Mais il y a aussi des élèves qui rentreront en classe plus tard que les autres, notamment les élèves de l'académie de Corse où la rentrée est fixée au jeudi 3 septembre 2026.

ZONE A ZONE B ZONE C Rentrée scolaire 2025 Mardi 1 septembre 2026 Mardi 1 septembre 2026 Mardi 1 septembre 2026 Toussaint Fin des cours : samedi 17 octobre

Reprise des cours : lundi 2 novembre Fin des cours : samedi 17 octobre

Reprise des cours : lundi 2 novembre Fin des cours : samedi 17 octobre

Reprise des cours : lundi 2 novembre Noël Fin des cours : samedi 19 décembre

Reprise des cours : lundi 4 janvier 2027 Fin des cours : samedi 19 décembre

Reprise des cours : lundi 4 janvier 2027 Fin des cours : samedi 19 décembre

Reprise des cours : lundi 4 janvier 2027 Vacances d'hiver Fin des cours : samedi 13 février 2027

Reprise des cours : lundi 1 mars février 2027 Fin des cours : samedi 20 février 2027

Reprise des cours : lundi 8 mars 2027 Fin des cours : samedi 6 février 2027

Reprise des cours : lundi 22 février 2027 Vacances de Printemps Fin des cours : samedi 10 avril 2027

Reprise des cours : lundi 26 avril 2027 Fin des cours : samedi 17 avril 2027

Reprise des cours : lundi 3 mai 2027 Fin des cours : samedi 3 avril 2027

Reprise des cours : lundi 19 avril 2027 Vacances d'été Samedi 3 juillet 2027 Samedi 3 juillet 2027 Samedi 3 juillet 2027

La rentrée scolaire a un coût, et de nombreux foyers bénéficient chaque année de l'allocation de rentrée scolaire ou de primes de rentrée. La réception des aides se fait en fonction des revenus des familles. Pour l'année 2026, ce sont par exemple ceux de 2024 qui sont pris en compte. L'allocation de rentrée scolaire (ARS) est versée au cours du mois d'août sous conditions de ressources, aux familles ayant des enfants âgés de 6 à 15 ans scolarisés dans un établissement public, privé ou dans un organisme à distance comme le Cned.