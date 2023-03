Palmarès des lycées 2023 : les 20 meilleurs lycées de France

Ville : Paris Ve

Secteur : Privé

Nombre de candidats au bac : 107

Lycée privé sis intra-muros, le lycée Sévigné, association à but non lucratif se voulant "engagée dans l'histoire de l'enseignement républicain et laïque" atteint un taux de réussite élevé au bac 2022 et des taux d'accès Seconde-bac et taux de mention honorables à cette même édition de l'examen (96%). Il figure malgré tout dans la moyenne basse du Top 20 des meilleurs lycées 2023, malgré sa note globale de 19,6/20 au classement.