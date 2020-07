Bac 2020 : résultats, taux de réussite, prénoms les plus diplômés... Les chiffres

RESULTAT DU BAC. Cette année, le taux de réussite au bac est exceptionnellement élevé. Il faut dire que le cru 2020 du baccalauréat a été marqué par une crise sanitaire historique.

C'est bien entendu une année exceptionnelle pour l'Education nationale : la crise sanitaire et sociale due à la pandémie mondiale de coronavirus a imposé des conditions très particulières pour les enseignements et pour l'obtention du baccalauréat 2020. Cette année, le diplôme a été attribué à tous les élèves de terminale ayant eu 10/20 ou plus de moyenne générale. Une note obtenue entièrement en contrôle continu, sur les deux premiers trimestres. Les enseignants ont été invités, par les rectorats, à faire preuve de bienveillance dans leurs notation. Résultat : le taux de réussite au bac 2020, avant même la session de rattrapage, qui gonfle toujours ce chiffre de quelques points, s'est établi à 91,5% sur l'ensemble du territoire.

Autre donnée qui nous provient du Parisien sur les résultats du bac : voici le classement des prénoms "qui réussissent le mieux" parmi les admis. Il s'agit d'un classement établi par nos confères sur les candidats dont le prénom revient le plus dans les listes des admis avec mention très bien. Voici donc le classement masculin, dans l'ordre : Thomas, Paul, Hugo, Alexandre, Théo, Clément, Lucas, Arthur, Maxime, Antoine. Et le classement féminin : Emma, Léa, Manon, Marie, Clara, Camille, Mathilde, Chloé, Inès, Lucie.