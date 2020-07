"DIRECT. Bac 2020 : les résultats sont (presque) tous tombés dans les académies"

Les résultats du bac général et technologique 2020 ont également été dévoilés pour l'académie de Montpellier ! On sait notamment que sur 5225 candidats, 4835 y ont obtenu le bac techno selon les premières données fournies par l'académie. Consultez les résultats en temps réel sur notre page dédiée .

10:11 - Les résultats sont en ligne pour l'académie de Bordeaux ! (bac général et technologique)

Les résultats du bac général et technologique viennent tout juste d'être dévoilés dans l'académie de Bordeaux. Sur 16833 candidats, 15957 ont obtenu le bac général selon les premières données fournies par l'académie ; et 5795 candidats dont les résultats sont disponibles, 5289 ont d'ores et déjà obtenu le bac techno. Le verdict est enrichi en temps réel sur notre page dédiée !