ENT et CNED pour l'école à la maison : pas de connexion ? Pourquoi ça ne marche pas

Ce mardi 6 avril, des difficultés importantes de connexion aux espaces numériques de travail (ENT ou CNED) sont constatées un peu partout en France, à cause de surcharge de secteurs. Des attaques de l'étranger sont éviquées.

[Mis à jour le 6 avril 2021 à 11h45] L'école à la maison, pour une semaine avant les vacances de Printemps, ce n'est pas si facile à mettre en place... Le ministère de l'Education nationale a mis en ligne une plateforme pour que les élèves et les parents puissent accéder aux "espaces numériques de travail" (ENT) dès ce mardi 6 avril 2021. Manifestement, les services de Jean-Michel Blanquer ont sous-estimé les capacités de connexion à tous les serveurs déployés : de très nombreuses personnes derrière leurs ordinateurs ne parviennent pas à accéder aux espaces ENT. En Île-de-France, un message s'affiche, indique aux usagers que compte tenu des circonstances, il faut prendre son mal en patience. "À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles... Pour permettre à chacun d'accéder à son réseau éducatif dans de bonnes conditions, nous avons limité le temps des sessions et instauré une logique de quota. Quand le nombre d'utilisateurs maximum est atteint, il vous faut patienter pour y accéder à votre tour. Désolé pour cette contrainte. Revenez et essayez à nouveau d'ici quelques minutes. Merci de votre compréhension", peut-on lire, dans un message pour le moins maladroit. Des soucis de connexion ont également été identifiés dans les Hauts-de-France, en Normandie, mais des solutions sont apportées plus rapidement.

© ENT Ile-de-France

Le CNED piraté ?

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

L'autre plateforme utilisée pour les cours de ligne, celle du CNED, est également indisponible pour de nombreux parents et élèves. Jean-Michel Blanquer a indiqué ce mardi 6 avril à France Info que le service "Ma Classe à la maison" était victime d'une "très forte attaque informatique". Face à toutes ces difficultés pour se connecter aux plateformes de suivi pédagogique, la FCPE de Paris, fédération de parents d'élèves, a fait part de son indignation dans un message sur Twitter : "Un an après, ça recommence ! 1er jour de continuité pédagogique et l'ENT est inaccessible ! Combien d'élèves et de familles ont le sentiment de revivre la même impréparation, encore et encore ?".